Lucien – Roman graphique des éditions Delcourt

Lucien est un roman graphique que Guillaume Carayol et Stéphane Sénégas, paru aux éditions Delcourt, en juin 2022. Une bande dessinée qui présente un récit complet, un drame, une œuvre captivante et touchante qui présente un personnage ambivalent.

Dans le sud de la France, en octobre 1966, sur la place publique, un jeune garçon interpelle sa maman, suite à la vue d’un homme. Il trouve que le balayeur a une tête bizarre. Un peu plus loin, un vendeur crie dans la rue, il veut vendre ses fruits et légumes. Le balayeur est interpelé par ce cri, puis par le vendeur. Celui-ci, avec cde jolis mots, tente de vendre ces pommes auprès du balayeur. Mais l’homme ne semble pas tout comprendre, les mots se bousculent, s’entrechoquent pour lui… Le vendeur se demande s’il va bien. Un autre homme intervient aussitôt. Il explique alors à Lucien que la pomme qu’il tient dans les mains est une golden delicious, une pomme à la succulence assurée, pleine de bonnes choses. Un peu plus loin, une femme arrive avec trois petits chiens qui tirent sur les laisses. Elle leur laisse quartier libre, enlevant les laisses…

L’ouvrage imposant de 264 pages est découpé en deux parties, offrant une intrigue bien ficelée, à tiroirs. Lucien est un balayeur, un homme à part, qui n’aime pas se mêler aux autres. Il est gentil, avec une vie réglée comme du papier à musique. Mais l’on se moque de lui, surtout les enfants qui l’embêtent dans le parc. Mais un jour l’un d’eux veut devenir son ami… Le récit est touchant, captivant, présentant une belle amitié, complexe, avec cet homme différent, gentil, mais aussi avec une fureur, parfois, au fond de lui, lorsque l’on ne respecte pas certaines choses… Aussi, la bande dessinée décrit la violence des sentiments, des gens, des émotions parfois difficiles à gérer, pour un homme différent, et même pour un enfant. Le récit est également sombre, avec les agissements de quelques personnages, la folie qui s’empare parfois d’eux et de Lucien, mais il y a aussi l’entraide, le devoir, l’amitié, la famille, l’amour, la reconnaissance… Le dessin est beau, avec un trait fin, en noir et blanc et gris, proposant des planches sans texte, qui parlent d’elles-mêmes.

Lucien est un bel album, un récit complet, des éditions Delcourt, qui se veut poétique, tout en dénonçant un drame violent. L’intrigue à tiroirs est bien menée, captivant un peu plus le lectorat, sur ce balayeur gentil, au destin tragique.

