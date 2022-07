Valentina – Agenda 2022-2023 – Ed. Hugo Image

Les éditions Hugo & Cie présentent un bel éventail d’agenda scolaire, pour la prochaine rentrée, notamment celui de Valentina, paru en juin 2022. Une belle invitation pour une nouvelle année scolaire, sous le signe de la joie, l’amour, la famille, l’amitié, la musique…

L’agenda commence par une page à remplir sur le/la propriétaire, ainsi que des informations sur la personne à contacter en cas d’urgence. Un planning, pour la semaine, est ensuite à découvrir et compléter. Dans une marge, des idées pour les temps libres sont suggérées, avec un code couleur, à retranscrire dans l’emploi du temps assez sobre et utile. Un calendrier, les dates des vacances scolaires, pour toutes les zones, la carte du pays avec ces différentes zones et des numéros utiles. Les verbes irréguliers, en anglais, avec leur traduction sont à retrouver, avant de faire quelques listes personnelles entre dédicaces et rêves à réaliser.

Les couleurs de l’agenda scolaire sont assez douces, plutôt pastel, offrant un univers plaisant. Dans cet ouvrage, on retrouve les classiques plannings à remplir, informations personnelles, tous comme des renseignements nécessaires pour l’année scolaire à venir. D’autres pages sont originales, permettant de découvrir l’univers de la jeune chanteuse, entre liste de rêves, amitié, qualités, défauts… Chaque jour a le droit à sa page, pour noter les devoirs à faire et plus encore, les week-ends sont à retrouver sur une seule page. L’agenda commence au 29 août, débutant ainsi une semaine. A chaque mois, une photographie de Valentina est à découvrir, tout comme un petit mot et une invitation à se dévoiler, entre rêves, dessins, chansons, idées cadeaux de Noël, défis nature pour sauver la planète…

L’agenda scolaire 2022-2023 de Valentina, paru aux éditions Hugo & Cie, invite les élèves à repartir pour une nouvelle année scolaire, avec leur idole. Un ouvrage très complet et personnalisable, doucement coloré, bienveillant, tendre, entre rêves, musiques, planète, amour…

