Les façons d’utiliser des applications d’espionnage à des fins productives

Nous ne devrions probablement pas vous dire comment espionner les appareils, mais avant de vous inquiéter, écoutez-nous. Les logiciels espions – l’utilisation de tout programme ou logiciel pour obtenir des informations sur une personne sur son téléphone – ne sont pas seulement utilisés pour espionner illégalement des personnes ou recueillir des preuves de chantage ou même attraper un partenaire infidèle – contraire à l’éthique.

Mais, nous parions que seuls quelques-uns d’entre nous ont entendu parler des logiciels espions éthiques ou des logiciels espions de surveillance, qui peuvent vous aider à sauver la vie de vos enfants ou votre organisation de l’employé qui divulgue vos informations confidentielles.

Nous allons vous expliquer comment et vous indiquer les meilleures applications d’espionnage à utiliser pour atteindre divers objectifs.

Un cas d’utilisation recommandé pour les applications d’espionnage

Avec les progrès constants de la technologie, il est de plus en plus nécessaire de donner aux enfants un accès aux téléphones portables et autres gadgets compatibles Internet. Cela soulève une nouvelle préoccupation parmi les parents sur la meilleure façon de contrôler le contenu auquel ils ont accès, ce qu’ils regardent et de surveiller à qui ils pourraient parler sur Internet.

Les applications d’espionnage peuvent être utilisées pour garder un œil sur les activités Internet de vos enfants.

Qu’est-ce qu’une application d’espionnage de téléphone ?

Les spy phone app vous aident simplement à suivre les appels téléphoniques entrants et sortants, les SMS, les emplacements GPS, l’activité du navigateur et les messages d’applications telles que Facebook, WhatsApp, Snapchat, etc.

Comment l’utiliser?

Vous devez avoir un accès physique au téléphone, au gadget ou à l’appareil que vous avez l’intention de surveiller. Pour la plupart des versions Android et iPhone, un accès physique au Mobile est requis. Vous devrez peut-être également rooter l’appareil pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de surveillance avancées.

Qu’est-ce que l’enracinement de l’appareil ?

« L’enracinement est l’équivalent Android du jailbreak. C’est un moyen de déverrouiller le système d’exploitation qui permet à l’utilisateur d’installer des applications non approuvées, de supprimer les bloatwares indésirables, de mettre à jour le système d’exploitation, de remplacer le micrologiciel et d’overclocker (ou de sous-cadencer) le processeur, de personnaliser n’importe quoi, etc.

Comment sélectionner une application Spy Phone ?

Vous devez toujours vérifier auprès du service client pour confirmer si votre téléphone dispose du support nécessaire pour télécharger une application d’espionnage, car tous les téléphones ne peuvent pas le faire.

Comment espionner un téléphone portable ?

Étape 1) Abonnez-vous à l’un des meilleurs forfaits et connectez-vous à votre compte

Étape 2) Sélectionnez le type de système d’exploitation de l’appareil que vous devez surveiller

Étape 3) Assurez-vous d’avoir un accès complet à l’appareil cible, puis cliquez sur Oui, je le fais

Étape 4) Sélectionnez votre modèle et désactivez PlayProtected sur le téléphone cible

Étape 5) Ouvrez le navigateur de l’appareil cible et téléchargez l’application

Étape 6) Vos données seront prêtes après 2 à 4 heures pour l’espionnage