Friday – Livre 3 – Ed. Glénat

La trilogie Friday se conclut avec ce Livre 3, paru aux éditions Glénat, fin septembre 2024. Un comic d’EdBrubaker et Marcos Martin, qui offre à découvrir une enquête haletante, mystérieuse et horrifique, aux frontières du réel, qui se révèle incroyablement captivante.

Remonter dans le temps file la migraine et le passé a tout l’air d’être le présent, à une exception, c’est que l’on sait ce qui va se produire. En effet, tout le monde suit un chemin prédéterminé, à reproduire exactement les mêmes actions. Friday s’est glissée dans la voiture de Fouinard, quittant ainsi la ville en trombe. Elle savait que tout cela s’était déjà produit et qu’elle reviendrait forcément à cette nuit fatidique, la nuit du meurtre de Lancelot Jones. Puis, elle comprit pourquoi Fouinard avait eu son accident de voiture, ce soir-là ! Ce n’était pas la faute de la vieille dague maléfique, mais de sa faute. Fouinard l’avait aperçu dans le rétroviseur. De peur, il a perdu le contrôle de sa voiture, pour aller se planter dans le décor. Avec la dague en main, Fouinard s’enfuit dans la forêt. Friday reste dans la voiture, encore dans les vapes.

Le récit, découpé en trois chapitres, reste maîtrisé et haletant. On suit Friday dans le passé, où tout semble s’emboîter parfaitement, tout en gardant une part de mystère jusqu’au bout. Le puzzle s’imbrique entre les faits et les éléments, pour mieux comprendre ce qui s’est tramé, ou ce qui se trame. L’enquête fantastique de Friday offre un polar aux frontières du réel captivant, un brin horrifique, et surtout haletant. En effet, les actions s’enchaînent assez rapidement, dans ce dernier tome qui présente une belle conclusion. Entre course-poursuite, fuite, espoir, révélations, énigme, créatures, légende, pouvoir, la bande dessinée offre des révélations attendues, pour une série réussie et pleine de suspense. Le dessin est plaisant, avec un trait particulier, fin et dynamique, ainsi qu’un découpage efficace.

Friday, trilogie des éditions Glénat, se conclut avec ce Livre 3, offrant une belle réussite. Le comic est haletant, captivant, suggérant une enquête très bien menée et découpée, aux frontières du réel, avec une héroïne plus que déterminée à sauver son ami…