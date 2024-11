Au galop ! Une saison à cheval – Passion équitation

Passion équitation est une plongée au cœur de l’univers passionnant des chevaux, parue aux éditions Larousse, en septembre 2024. Un beau livre qui vient tout présenter, pour tout savoir sur l’art équestre, entre compétitions, bien-être animal, grandes écoles françaises, dressage…

C’est avec un sommaire, accompagné de superbes photographies, que débute l’ouvrage. Chaque partie se présente sur deux à quatre pages, en commençant par les multiples vies du cheval. Le cheval est l’animal qui a sans doute le plus influencé l’histoire et les progrès de l’humanité. L’homme l’a très vite domestiqué pour les travaux de la terre, les transports, la chasse, la guerre et aussi les loisirs. Ainsi, le livre propose de revenir sur l’histoire du cheval, sur son évolution naturelle, jusqu’à l’equus caballus, le cheval domestiqué. Le cheval des steppes, de l’Antiquité, des chevaliers, ou encore moderne, avec la révolution industrielle, se trouve très détaillé et intéressant.

Ainsi de suite, le beau documentaire, invite à découvrir l’histoire du cheval. Il y a aussi les races, les chevaux et poneys stars de l’émission Au galop ! Une saison à cheval. Les thèmes sont nombreux et forts intéressants, dans ce beau livre riche et documenté. Il suggère de plonger au cœur d’un univers passionnant, tout en découvrant l’histoire incroyable des chevaux et de l’équitation. Dressage, sauts d’obstacle, écoles d’équitation, épreuves, compétitions, ou encore élevage viennent compléter l’ouvrage, tout comme des conseils. En effet, pour les jeunes enfants, il y a aussi des conseils pour monter à cheval, et prendre soin de l’animal. Des encadrés viennent apporter des informations complémentaires, pour mieux comprendre ou accompagner les équidés. Les photographies sont superbes et accompagnent parfaitement le documentaire.

Au galop ! Passion équitation est un beau livre, un documentaire complet, des éditions Larousse. Un ouvrage qui invite à plonger au cœur de l’univers passionnant des chevaux, pour découvrir l’histoire incroyable de l’équitation, des premiers chevaux, aux spectacles équestres et compétitions d’aujourd’hui.