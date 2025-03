Gaspard et la légende du Chien-Garou – BD Glénat Jeunesse à lire ou à écouter !

Partagez





Gaspard et la légende du Chien-Garou est une histoire extraordinaire d’Aldebert. À lire ou à écouter, aux Éditions Glénat Jeunesse, à partie du 5 mars 25. (+7)

C’est l’heure des vacances pour Gaspard et sa famille !! Super !! Sauf quand les parents déclarent les envoyer en classe verte, où il n’y aura pas de place pour les téléphones portables !!!!

Heureusement qu’ils partent au fin fond du Haut Doubs, et que Gabin lui raconte une légende survolant l’endroit où ils vont : Il y aurait un genre de bête du Gévaudan dans les parages !!!!

De quoi alimenter les discussions et les moments de panique, de la petite troupe de gamins pendant leurs vacances loin de tout !!!

Le décor :

C’est l’heure du départ…

Les parents s’affairent autour du bus, pendant que les enfants attendent « patiemment » le départ !!! Bien évidemment, c’est la cohue ! Gaspard, Titouan et Justine réagissent chacun à leur manière. Tandis que leur sœur commence à signer des autographes aux camarades qui ont reconnu un des membres des « Iron Dolls », son groupe de musique, Gaspard traîne la patte. Sans téléphone, il ne sait pas comment faire. Pendant ce temps, Titouan ravi, après que son père lui ait dit que la colo, c’est comme un jeu vidéo dans la nature, court s’asseoir dans le bus !!

Après les recommandations et demandes de cadeaux (parfumés au fromage !!) des parents, les voici en route. C’est au tour des moniteurs de se présenter. Il y a Dorian, un type à la musculature développée, et à l’assurance solide. Et puis, il y a Bernard, petit et rondouillet, dont Dorian se moque gentiment, régulièrement.

Et puis, il y a Gabin, le pote de Gaspard, avec son livre sur la Bête du Gévaudan. Celui-ci explique brièvement l’histoire de la ville où ils vont être hébergés. Une histoire sombre, où une créature légendaire semble encore hanter les lieux…

Le point sur la BD :

Quel bonheur de retrouver cette ambiance préadolescente, faite de racontars, de jeux, de compétitions et de souvenirs à vie !!! Aldebert, s’inspire de sa propre enfance et de son vécu de colons, pour insuffler au récit toute la réalité du moment, et rajouter un petit peu d’histoires extraordinaires à son scénario.

Le lecteur est directement plongé dans l’univers des vacances en colonie avec cette effervescence. Et, d’un côté, une part de narration et de l’autre, une part d’échanges entre protagonistes. D’ailleurs, cette série est spécialement conçue, grâce à un QR code, pour être écoutée en streaming sur plusieurs plateformes !

Génial pour ceux qui préfèrent écouter en s’endormant (s’ils y arrivent !!). Ou les autres qui suivront l’histoire avec les illustrations de Florent Bégu. Des graphismes tout doux, tout ronds, où l’on a envie de plonger dans la nature, avec un format Glénat Jeunesse juste assez grand !!

Et puis ce scénario !! On partage toutes les activités, promenades etc… Avec l’humour de ces gamins et leurs réflexions tellement authentiques. On est sur les nerfs et le stress jusqu’à la fin, avec ce Gaspard et la légende du Chien-Garou !!!!

La conclusion :

Un bon moment de lecture ces histoires extraordinaires d’Aldebert, avec à chaque tomes une petite morale ciblée. Gaspard et la légende du Chien-Garou aux Éditions Glénat Jeunesse est faite pour avoir confiance en soi, et dépasser ses peurs pour laisser éclater son courage !!! Et, du courage, tu vas en avoir besoin pour lire ou écouter ce nouvel opus, en attendant le hurlement glaçant de cette créature de légende … ou pas !!!