L’âge de déraison – Une retraite bouleversée chez Steinkis Éditions

Et si la retraite devenait L’âge de déraison ? C’est ce qui arrive à Corinne, lorsqu’elle tombe sur une amie qu’elle n’a pas vu depuis vingt ans !!! La septuagénaire s’aperçoit que sa vie est depuis bien trop longtemps « ankylosée », ce qui lui permet de reconsidérer le temps qui lui reste…

Un petit brin de fraîcheur pour démontrer que la vie ne s’arrête pas avec l’âge !!

Histoire complète à offrir à tous les retraités à partir du 27 février 25, depuis le site des Éditions Steinkis. (Tout âges)

Le décor :

Un appartement…

Corinne, comme tous les matins, se chaussent pour aller faire ses petites courses. Un coup d’œil au miroir avant de sortir, cela suffit bien à son âge !! Et c’est parti pour la « campagne électorale » lorsqu’elle salue tous les commerçants qu’elle a l’habitude de voir. Puis vient le chemin pour le parc. Mais, aujourd’hui, une des rues est bloquée. La septuagénaire doit faire un détour, avant de profiter du petit banc qui l’attend.

Elle est là, seule, à observer les amoureux, nostalgique du temps où elle partageait les mêmes moments avec son mari. Les enfants qui courent. L’animation, le bruit …. La vie quoi !!!

Et puis au moment de partir, elle tombe sur une connaissance. C’est Marthe, une amie de longue date qu’elle n’a pas vue depuis une éternité. Celle-ci donne des cours de gymnastique/yoga dans le parc, et l’invite à une sauterie chez elle !!

C’est là que tout recommence… Un déclic qui lui donne, en premier temps, envie de se pomponner, tandis que son mari refuse de l’accompagner.

Mais ce n’est que le début du bouleversement qu’elle va avoir dans sa vie….

Le point sur la BD :

Un « revival » de retraité, publié aux Éditions Steinkis, que toutes les personnes âgées devraient lire !! L’âge de déraison, c’est un petit coup de peps dans la vie de ceux qui ont oublié de vivre !! Car ce n’est pas parce que l’on est retraité qu’il ne faut plus bouger de chez soi, se laisser aller, et ne plus s’amuser !! La protagoniste que Dounia Georgeon, nous décrit lui à été inspiré par une scène dans le train. Elle dédicace son oeuvre à une certaine Yvonne, et nous dépeint une femme qui s’est oubliée petit à petit, dans sa vie routinière avec son mari. L’autrice nous fait ressentir cette solitude qui la frappe, alors qu’elle vit encore en couple.

Les habitudes, la routine, tout cela va prendre des airs de prison, lorsque sa salvatrice va lui montrer que la vie peut continuer à pétiller comme du champagne même après la retraite !!!

C’est inspirant, et pour sa première BD illustrée, Pascal M. nous propose des personnages réalistes, dont l​e​s visage​s asséché​s et long​s, se transforme​nt petit à petit en visage souriant et colorée. Les représentations de chaque chapitre, des écussons sur de grandes pages blanches, pour montrer le changement profond qui intervient dans la vie de Corinne, que ce soit intellectuellement, et physiquement !!! Adieu la poussière !!!

La conclusion :

L’âge de déraison aux Éditions Steinkis, raconte avec réalisme la vie des gens qui s’ankylosent avec l’âge et qui n’osent plus rien à cause des carcans sociaux et sociétaux !!! Et puis, il y a les autres, ceux qui ont gardé un côté d’adolescent, et qui continuent à croquer la vie et les bulles de la bouteille de champagne !!! Un récit lent et nostalgique, qui devient le plumeau à dépoussiérer pour une explosion de vie !!