Je suis en CP – Histoires à lire avec plaisir

Histoires à lire avec plaisir est un recueil, de la collection Je suis en CP, des éditions Flammarion jeunesse, paru en janvier 2025. Un livre qui regroupe 11 histoires à lire seul, avec trois niveaux, pour progresser vers une lecture autonome, au rythme de chacun.

Le livre à rabats propose de découper, dans l’un de ces derniers, un marque-page. L’ouvrage présente une photo de classe, pour découvrir les personnages, avant de découvrir une première comptine. Ensuite, quatre histoires de niveau 1 sont à découvrir et lire. Un premier niveau pour commencer à lire, où la police d’écriture est de taille plus grande, pour mettre à l’aise les jeunes lecteurs. Des lettres sont grisées et des mots surlignés, pour accompagner les enfants dans leur lecture. La première histoire vient parler de foot, de sport, de disputes et d’amitié, bien évidemment !

Le recueil accompagne les enfants dans leur apprentissage de la lecture autonome. À travers des histoires courtes, des comptines et des scènes de la vie quotidienne, il plonge les jeunes lecteurs dans un univers familier, celui de l’école et de leurs premières aventures. Le livre propose des niveaux progressifs, permettant à chaque enfant de se sentir acteur de sa progression. Les personnages attachants et les récits simples favorisent le goût de lire, tout en affinant la maîtrise de la lecture. Chaque histoire est conçue pour encourager les petits lecteurs à gagner en autonomie. Le format adapté à l’évolution de leurs compétences, permet de les accompagner tout au long de l’année scolaire. De nombreuses illustrations colorées escortent parfaitement les différents récits.

Histoires à lire avec plaisir est un recueil de la collection Je suis en CP, des éditions Flammarion jeunesse. Un livre complet, pour accompagner les enfants dans l’apprentissage de la lecture. A lire tout au long de l’année scolaire, il permet de progresser grâce aux niveaux et au rythme de chacun.

