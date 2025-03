Kundan – Le temps du sang

Kundan est une nouvelle trilogie, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome, intitulé Le temps du sang, paru fin janvier 2025. Une bande dessinée de Luana Vergari et Emmanuel Civiello, qui offre un récit à l’atmosphère angoissante, pour cette nouvelle saga vampire.

Les enfants et les femmes furent les premiers à être tués. Leur peau délicate semblait mal supporter la lumière brûlante du crépuscule. Les prêtresses massacraient une horde de vampires. La déesse Durga observait et protégeait ses disciples. Les dagues pénétraient dans les chairs, elles tuaient les vampires les uns après les autres. Les prêtresses avaient réussi à capturer Ykuth à l’aube. Au milieu de ce massacre, le père du narrateur fur l’un des derniers à tomber. Il cacha son fils sous lui, avant que celui-ci ne puisse s’enfuir à la première occasion. Il court le plus loin possible, oubliant la peur, accélérant vers la liberté, vers la promesse de vengeance qui accompagnerait sa solitude éternelle. A Delhi, en 1891, dans un orphelinat, le narrateur explique qu’il faut toujours bien choisir ses fruits. Entre temps, le duc et la duchesse des Cornouailles viennent choisir un enfant, leur unique héritier.

La bande dessinée plonge le lecteur dans un univers sombre où l’horreur victorienne rencontre la mythologie indienne. L’autrice crée un mélange fascinant, mêlant enquête et folklore oriental. Le récit est rythmé comme un thriller, avec des scènes d’atmosphère puissantes et angoissantes. Le personnage de Kundan, énigmatique et terrifiant, incarne à la fois le prédateur et la victime, sa silhouette menaçante laisse peu de place à la clémence. Le dessin d’Emmanuel Civiello est une véritable prouesse, chaque planche devenant une toile où se mêlent détails méticuleux et ambiances oppressantes. La colorisation, semblable à de la peinture à l’huile, renforce la tension. Si le scénario semble parfois flou, la mise en scène capte l’attention. Ce premier tome pose efficacement les bases d’une intrigue complexe, promettant une suite aussi tragique que saisissante. Un univers intrigant, où chaque page transporte dans un autre monde.

Le temps du sang est le premier tome de la trilogie angoissante Kundan, des éditions Glénat. Un album bien mené, qui revisite le mythe du vampire, à travers un récit oppressant et un personnage charismatique et inquiétant, entre le Londres victorien et les croyances des Indes coloniales.