Chi, une vie de chat en France – Nouvelles aventures aux Éditions Glénat Manga

La famille de Chi, ce petit chat adorable, déménage du Japon pour aller vivre en France. Quelle aventure pour cette petite créature curieuse, qui découvre, dans un premier temps, un appartement en centre-ville de Paris. Et quel désespoir ! Pas de jardin, mais des toits où la vue est magnifique pour rencontrer des amis/es ! Mais sa famille l’empêche de sortir !!!!

De nouvelles découvertes amusantes et toutes douces, pour le chat le plus mignon de tous les mangas !!

À retrouver le 5 mars 25 aux Éditions Glénat Manga ! ( dés 3 ans)

Le décor :

Un tas de cartons de déménagement…

La petite chatte se dresse autant qu’elle peut sur ses pattes pour attendre le fenestron du toit. Elle a d’abord escaladé un tas de cartons que ses maîtres ont déposés là !! Quelle curieuse !

Mais pas le temps de sortir. Yohei l’appelle déjà pour une promenade aux alentours de ce nouvel environnement. Bien au chaud contre son jeune propriétaire, elle découvre, les yeux écarquillés, la Seine et les rues de Paris. Son nez la chatouille, tant les odeurs nouvelles fusent dans tous les sens !! Tandis que sa famille est si heureuse de constater la beauté de chaque recoin de la ville ! Et que dire de toutes ces odeurs culinaires, qui les mènent tout droit devant une boulangerie !!!

Mais il faut à présent retrouver le chemin de l’appartement, et tout le monde semble perdu !! Heureusement, les parents de Yohei demandent de l’aide. Pendant ce temps, derrière la vitrine d’un café, Chi repère une jolie minette toute de blanc vêtue.

Il va falloir faire connaissance lorsque sa famille aura décidé de ressortir, mais aussi d’essayer de rencontrer de nouveau amis/es autour de l’appartement !!

EXTRAIT DISPONIBLE EN CLIQUANT ICI

Le point sur le manga :

Cela fait déjà 21 ans que la mangaka Konami Kanata enchante les plus jeunes, avec les péripéties de cette petite minette adorable qu’est Chi. Et elle en profite pour nous faire partager son quotidien, comme une biographie vue à travers les yeux de son chat.

Dans ce nouveau tome, un one-shot inédit publié aux Éditions Glénat Manga, elle nous raconte Une vie de chat en France. Un déménagement est un sacré changement de vie pour chacun des membres de la famille, et un bouleversement pour tous.

Avec l’aide de Catherine Bouvier, on découvre une reproduction fidèle de l’architecture de Paris et de ses rues, parcs et monuments. Ainsi que les US de la vie en France, avec tous ces charmes : culinaires, bucoliques …. En fin de récit, les autrices nous détaillent dans les bonus, les subtilités de leur association artistique, et les explications du changement de langue (d’humains et de chat !!). Un moment passionnant pour les jeunes lecteurs qui peuvent découvrir ce qu’est la conception d’une telle œuvre.

Les couleurs pastel et douces sont toujours appréciées pour représenter la candeur et la douceur de chaque moment.

La conclusion :

Une petite originalité avec changement total de décor pour ce one shot publié aux Éditions Glénat Manga. Les adorateurs européens de cette petite créature ingénue seront ravis/es de la retrouver dans un environnement qu’ils reconnaissent. Une aventure miaaaaaoussement douce et rigolote à retrouver dans Chi, une vie de chat en France !!! Bonus : Pour l’achat de 2 références Chi une vie de chat dans les points de vente participants un lot de 3 masking tape vous sera offert* en librairie ! Rendez vous sur le site de Glénat BD !!!

PS : Message personnel à Konami Kanata : juste pour vous dire que vous décrivez la vie de mon chat qui ressemble comme deux gouttes d’eau a Chi !!! Mais avec quelques kilogrammes en plus !!!!