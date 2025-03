Bioviva, marque française, propose une collection de jeux éducatifs intitulée Énigmes. Ces jeux, conçus pour stimuler la curiosité et les connaissances des enfants, se déclinent en plusieurs thématiques captivantes.

Fondée en 1996, Bioviva s’engage à créer des jeux respectueux de l’environnement. La fabrication française et l’éco-conception sont au cœur de sa démarche. Les produits de la marque visent à sensibiliser les jeunes générations à la préservation de la planète tout en offrant des moments ludiques et éducatifs. Les boîtes sont bien pensées, pour être utilisées comme plateau de jeu notamment.

La collection Énigmes s’adresse aux enfants dès 5 ans. Chaque jeu propose de deviner des mots à partir de plusieurs indices, favorisant ainsi l’observation et la réflexion. Les thématiques variées, telles que la nature, les animaux, l’art ou les contes, permettent aux enfants de découvrir le monde qui les entoure tout en s’amusant. Une façon de s’enrichir, de découvrir et de se cultiver, autour de passions, à tous moments et même en vacances, avec le petit format des boîtes !

Parmi ces jeux, Énigmes Junior – Graines de sciences est le coup de cœur de France Net Infos. Le jeu contient 80 énigmes en mots et en images, accompagnées d’un plateau de jeu. Le but est simple : être le plus rapide à deviner ce qui se cache derrière les indices. Une fois l’énigme résolue, le joueur doit faire preuve d’adresse en lançant un jeton sur le plateau pour gagner davantage de cartes, selon la couleur de la carte remportée. Une manière de pimenter la partie et d’apporter un peu d’ambiance ! Le jeu allie réflexion et dextérité, il reste idéal pour les jeunes esprits curieux.

Les jeux Bioviva, notamment la collection Énigmes, sont parfaits pour occuper les enfants pendant les vacances. Ils offrent une alternative ludique aux écrans tout en enrichissant leurs connaissances. De plus, leur format compact permet de les emporter facilement partout. Des compagnons de voyage idéaux pour des moments de partage en famille ou entre amis.

Les jeux Bioviva sont disponibles sur Amazon