Petits dieux – Monsieur Doudou

Monsieur Doudou est le deuxième tome de la trilogie Petits dieux, des éditions Dargaud, paru en février 2025. Une bande dessinée étrange et intéressante, de Mathieu Salvia et Krystel, qui propose de suivre des personnages de livres jeunesse, pour tenter de survivre au dragon blanc, à la maladie d’Alzheimer.

Chaque histoire est unique, et pourtant elles sont identiques. Si l’on sait où porter le regard, on peut voir apparaître une structure narrative invisible aux yeux des lecteurs. Une trame immuable dont Aristote parlait déjà, il y a 2300 ans. Dans la maison en lisière de la forêt, l’autrice est allongée dans son lit. L’infirmière apporte un plateau. Elle entend la porte de la maison s’ouvrir. Elle sait que la fille et la petite-fille de Diane sont arrivées. Elles viennent de rentrer de courses, donc l’infirmière va pouvoir partir… Dans leur coin, le gardien, BoumBoum et Pabo observent la scène. Ils remarquent une créature sur l’épaule de l’infirmière. Ils constatent aussi qu’elle n’appartient pas, non plus, à leur panthéon. La déesse infirmière, qui prend soin de leur créatrice, a inventé cette créature. Il y a beaucoup de créatures de différents panthéons.

À force d’observation, les créatures de Diane comprennent que certains sont voués à disparaître. Mais Pabo, ou encore Cléo, tentent, chacun à leur manière, de changer les choses. Ce deuxième tome plonge plus profondément dans l’univers onirique initié précédemment. La bande dessinée qui mêle poésie et réflexion, explore la mémoire et le pouvoir de l’imaginaire. Monsieur Doudou, tyran né de l’imagination d’une enfant, impose sa loi, avec force et terreur. Face à lui, des personnages aux destins incertains, confrontés à l’oubli et à leur propre existence fragile, vont devoir trouver une solution. L’intrigue alterne scènes d’action et instants d’introspection, avec une mise en scène soignée et des dessins somptueux. Lumières et couleurs subliment l’émotion et renforcent l’impact du récit. Un équilibre subtil entre aventure et philosophie, qui captive autant qu’il interroge. Un voyage fascinant au cœur de la création, où chaque page invite à la contemplation et à la réflexion.

Monsieur Doudou est le deuxième tome de la série sensible Petits dieux, des éditions Dargaud. Un album poétique qui interpelle sur le pouvoir de l’imaginaire, la mémoire, les souvenirs, la transmission, à travers une aventure onirique incroyable.

