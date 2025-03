Des enquêtes au poil – Ed. Flammarion

Des enquêtes au poil est une série jeunesse des éditions Flammarion jeunesse, à retrouver dans un nouveau format, pour les jeunes lecteurs. Deux recueils, d’Anne-Marie Desplat-Duc, Anne Dumergue et Fabien Öckto Lambert, invitent à retrouver les enquêtes d’Oslo et Miss Kiss.

L’inspecteur Oslo sursaute, il vient de renverser sa tasse. Il a été surpris par l’arrivée brusque de son collègue Rex. Le jus de radis se répand sur le journal et le carnet de notes. Rex se moque en constatant qu’Oslo est toujours végétarien. L’inspecteur ne préfère pas répondre. Il ne s’entend vraiment pas avec ce berger allemand, qui travaille dans le même commissariat. Rex demande s’il a eu le temps de lire un bel article. Oslo ment et répond qu’il n’a pas eu le temps, et que maintenant celui-ci est illisible. Miss Kiss, fidèle assistante d’Oslo arrive et demande de quoi il s’agissait, dans cet article.

Le roman jeunesse regroupe trois récits, trois enquêtes d’Oslo et Miss Kiss. Des mystères à Crotte-sur-Mer, adaptés aux jeunes lecteurs, à partir de 6 ans. Un inspecteur canin, une assistante malicieuse et des affaires intrigantes rythment ces histoires pleines d’humour. Le format court et dynamique, avec des chapitres bien découpés, facilite la lecture et permet une compréhension progressive. Chaque enquête s’accompagne de résumés clairs pour aider les jeunes détectives en herbe à suivre le fil du récit. Les illustrations colorées et expressives apportent une touche vivante et ludique à l’ensemble. La lecture semble idéale pour les premiers romans, alliant mystère et légèreté. Le recueil est parfait pour s’amuser tout en développant le goût de la lecture et l’esprit d’observation.

Des enquêtes au poil, série jeunesse, des éditions Flammarion jeunesse, est à retrouver à travers deux recueils. Des récits adaptés aux enfants, entre humour et suspense, qui proposent de suivre deux héros attachants, pour résoudre trois enquêtes palpitantes !

Les romans jeunesse à retrouver sur Amazon