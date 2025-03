Civilisations – Egypte – Ed. Delcourt

La collection Civilisations, des éditions Delcourt, se poursuit avec ce deuxième album, Egypte. Une bande dessinée, de France Richemond et Giulia Pellegrini, parue fin janvier 2025, offre un voyage historique au cœur de cette civilisation chargée en mythes, légendes et évènements historiques.

Dans les temps légendaires, le roi Narmer de la cité de Nek-Hen, au nom du dieu faucon Hor, combattait le roi Noubt et son dieu Setesh. Noubt vaincu, laissait place à Narmer, premier roi de la Terre Noire… Mille années plus tard, en Egypte du IIIème millénaire, au milieu d’un paysage aride, un prêtre cherche à transcender le secret des étoiles. Onsu se rend sur la plus grande des hauteurs, installe quelques appareils. Il s’endort, alors que la nuit est tombée. De ce ciel étoilé, des dieux semblent prendre vie. Ils descendent sur Terre. Le lendemain matin, au bord de l’eau, une mère ramasse des œufs, tandis que son jeune fils patiente tout près d’un arbre. Il fait la rencontre d’un dieu, qui le prend, l’observe et lui insuffle une brume étrange. A la cité de Noubt, le prêtre est de retour. Le grand prêtre l’attend…

La bande dessinée plonge au cœur des origines de la IIIe dynastie. Une fresque captivante où se mêlent intrigues politiques, croyances mythologiques et destinées hors du commun. Imhotep, figure centrale du récit, incarne le renouveau religieux et architectural d’un empire en pleine mutation. Un scénario dense et immersif met en lumière les conflits de pouvoir et les bouleversements culturels d’une époque encore méconnue. Le dessin détaillé et la mise en scène soignée offrent une reconstitution visuelle impressionnante de l’Égypte antique. Couleurs riches, paysages majestueux et scènes mystiques renforcent l’atmosphère envoûtante du récit. L’équilibre entre faits historiques et interprétations mythologiques apporte une profondeur fascinante à l’ensemble. Un dossier documentaire vient éclairer certains choix scénaristiques et enrichir la lecture. Un album ambitieux et visuellement splendide qui donne vie à l’une des civilisations les plus fascinantes de l’Histoire. Une immersion totale dans un monde révolu, mais toujours aussi captivant.

Egypte est le deuxième tome de la collection Civilisations, des éditions Delcourt. Un album dense et captivant, qui offre un récit immersif, pour découvrir une partie de l’histoire de l’Egypte antique, à travers Imhotep, grand réformateur et scientifique.

