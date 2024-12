Grrrizzly – Ed. Flammarion

Grrrizzly est un livre jeunesse, d’Hervé le Goff, paru aux éditions Flammarion, en octobre 2024. Un album drôle, sincère, qui présente une belle amitié entre un grizzly et un raton-laveur. Une histoire bourrée d’humour qui fera sourire même les plus grincheux…

Un raton-laveur vient voir son ami Grizzly. Il lui demande si, en ce début de journée merveilleuse, ça lui dirait de faire un tour avec lui. Le gros ours répond qu’il n’aime pas faire une tour, que c’est long ! Pourtant, il accompagne son ami, sur les chemins, en forêt, avec le sourire. Un peu plus loin, ils s’arrêtent près d’une étendue d’eau. Le raton-laveur affirme qu’un bain, le matin, est délicieux et revigorant. Il propose au grizzly un petit plongeon ! Ce dernier grogne et réplique qu’il n’aime pas le bain, que c’est mouillé. Pourtant, quelques instants après, il fait la planche, au milieu de l’eau, avec son ami et un grand sourire…

Ainsi de suite, et au fur et à mesure de la journée et des activités suggérées pour le raton-laveur, le grizzly réplique qu’il n’aime pas. Pourtant, à chaque fois, il suit son ami et semble vivre pleinement ces moments. Très bougon, il suit en râlant son ami, qui est plutôt rêveur et enjoué. Un duo irrésistible, qui présente deux personnages très différents et pourtant très liés. Une belle amitié est à découvrir aussi à travers ce bel album jeunesse. Le texte reste simple, proposant de suivre les conversations des deux protagonistes. De plus, une page sur deux propose de découvrir une belle et grande illustration, pour mieux immerger les jeunes lecteurs, dans cette belle forêt. En effet, le dessin offre de belles scènes à découvrir, avec un trait rond et fin, des personnages expressifs et des détails amusants.

Grrrizzly est un album jeunesse plein d’humour et de tendresse, des éditions Flammarion. Un bel album qui présente un duo irrésistible, qui fera sourire les plus grincheux, proposant de suivre deux amis, pour une journée en forêt…