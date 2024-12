Les géants – Tome 9 – Karvan

Karvan est le neuvième tome de la série jeunesse Les géants, des éditions Glénat, paru en octobre 2024. Une bande dessinée, de Lylian, Ingrid Chabbert et Paul Drouin, qui invite à découvrir un nouveau jeune héros rebelle et son géant, qui ne semblent pas vouloir rejoindre le combat de Moon et Nangali.

Quelque part, non loin des côtes grecques, au cœur de la mer Egée, un bateau de pêche vogue tranquillement. A l’intérieur, une famille remonte leur filet de pêche, mais constate que les poissons ont déserté leurs côtes. La mère demande à son fils, Karvan, s’il est sûr d’avoir vu des thons par ici… Le jeune garçon affirme qu’il a bien vu les poissons, un banc de thons énormes et bien portants. Il pense qu’ils ne doivent pas être loin, et demande à essayer une nouvelle fois. En tirant sur le filet, le père constate une résistance. Il pense qu’ils tiennent quelque chose. La mère demande à Karvan de remonter le filet à la machine. Mais ils vont rapidement constater qu’il ne s’agit pas d’un poisson. Une terrible créature surgit des mers, avec des yeux luisants. L’enfant ne fuit pas comme ses parents et laisse apparaître des pouvoirs…

Un nouveau géant, accompagné d’un enfant, apparaît donc près de la Grêce. Un nouveau héros qui ne semble pas prêt de suivre Nangali et Moon, venues le chercher lui et son géant, pour tenter de sauver la Terre ensemble. En effet, le jeune garçon est sous l’emprise d’une tierce personne. Il reste égoïste et veut rester sauver son île, dont il dit être le maître. Mais un événement va tout faire basculer… La bande dessinée présente un récit plein de rebondissements, présentant un nouvel héros auquel on ne s’attache pas tout de suite. Réfractaire, il est aussi égoïste et trop sûr de lui. L’aventure reste épique, avec de l’action, des tensions, des menaces, la peur et des créatures incroyables. L’intrigue est bien menée, entraînant les jeunes lecteurs dans différents pays, à travers le monde. Le dessin reste dynamique et coloré, avec un trait fluide et rond.

Karvan est le neuvième tome de la série jeunesse Les géants, des éditions Glénat. Un album qui propose de suivre Moon et Nangali, qui partent à la recherche d’un nouvel allié et de son géant, pour tenter de les rallier à leur cause…