La Rosée : Soins capillaires réparateurs & engagement écologique

La Rosée est une marque de cosmétiques dont je vous parle régulièrement. Plusieurs produits font partie de mon quotidien depuis plusieurs années, et je les rachète régulièrement. En revanche, je n’avais jamais testé leurs produits capillaires. Eh bien, c’est chose faite ! Je me suis dit que ce serait sympa de vous donner mon avis. Je valide ou non ?

La Rosée est une marque de cosmétiques « clean » que l’on retrouve en tête de gondole des pharmacies et des parapharmacies. Elle a su s’imposer rapidement avec des produits essentiels pour toute la famille : soin du visage, du corps, soins solaires, hygiène… Récemment, j’ai découvert qu’ils proposaient aussi des soins capillaires, dont le fameux « Masque capillaire réparateur » que j’ai testé.

La Rosée – Une gamme capillaire 100 % rechargeable

Autre point fort de La Rosée : son engagement écologique. La marque innove sans cesse, que ce soit dans les formulations ou les packagings, comme c’est le cas pour sa gamme capillaire 100 % rechargeable. Franchement, l’idée de pouvoir acheter des recharges en pharmacie, c’est top ! Ça montre clairement l’engagement de la marque pour l’environnement, et moi, j’adhère à fond.

Le masque capillaire réparateur rechargeable

Si vous cherchez un masque capillaire avec une composition clean, à prix raisonnable et rechargeable en plus, foncez ! Il est franchement top. Sa texture est riche, mais non collante, et elle s’applique facilement sur les cheveux. Ce masque est particulièrement efficace sur les longueurs, celles qui sont souvent abîmées et sèches après l’été, ces fameuses mèches qui ont tendance à devenir mousseuses, un effet que je déteste. Grâce à la kératine, riche en nutriments et hydratante, le masque nourrit en profondeur. Pour ma part, j’ai vu une différence après 4 ou 5 lavages. Et je dois cela à sa composition : des huiles végétales bio de ricin, de coco et d’amande douce, qui apportent tout ce qu’il faut pour des cheveux nourris et doux.

D’autres produits capillaires

Je vous ai parlé de ce masque que j’ai aimé, mais La Rosée propose aussi trois types de shampoings : purifiant, ultra-doux et nourrissant. Il y a également un après-shampoing hydratant démêlant, qui m’attire bien. Si, comme moi, vous êtes tentés par ces produits, vous pouvez craquer pour la « Routine Capillaire » complète : un joli flacon en verre pour le shampoing, une recharge de ce même shampoing, l’après-shampoing et le masque.

La Rosée célèbre Noël

Autre bonne nouvelle : vous pouvez offrir des produits La Rosée sous le sapin de Noël. La marque propose des coffrets en éditions limitées vraiment sympas. Il y a le coffret « Santa », qui contient trois essentiels : un savon surgras ultra-doux, une crème mains ultra-réparatrice et un stick à lèvres nourrissant. Le « Coffret Éclat » est super élégant et contient l’huile de soin nourrissante ainsi qu’un stick à lèvres nourrissant teinté. Et même nos enfants ont droit à leur coffret ! Le « Coffret Ma routine bain », très joli visuellement, contient un gant en forme d’ourson, une crème hydratante et un gel lavant. Enfin, si vous cherchez un joli cadeau de naissance, leur « Coffret de Naissance » est juste parfait !

Pour des soins « clean » à offrir, je vous recommande vivement de visiter le site officiel de La Rosée. Vous trouverez forcément votre bonheur !