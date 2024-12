La saison cycliste 2024 est désormais achevée. Pour en faire le bilan, Les Editions Solar vous propose de découvrir le Livre d’or Cyclisme 2024, de Jean-luc Gatellier, paru le 21 novembre.

S’il faut choisir l’homme de l’année pour cette saison de cyclisme, c’est sans contestation possible, celui de Tadej Pogačar avec pas moins de 25 victoires au compteur.

Le début de saison

Pour sa première course, Pogačar écrase la concurrence sur les Strade Bianche. Petite surprise, lors de Paris-Nice où l’américain Matteo Jorgenson s’impose devant Remco Evenepoel.

La campagne des classiques

L’équipe Alpecin est la grande gagnante de cette campagne, puisqu’elle remporte les trois premiers monuments de la saison. Jasper Philipsen à Milan San-Remo et Van der Poel au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. Pour Liège-Bastogne-Liège, c’est évidemment Pogačar qui s’impose devant Romain Bardet.

Les Grands Tours

Au Giro, nouvelle démonstration de Pogačar. Pour le Tour de France, il ne laisse que des miettes à ses adversaires. Malgré tout, l’honneur est sauf pour les Français. Bardet, Vauquelin et Turgis réussissent à remporter leur étape. Enfin, Primož Roglič est vainqueur pour la quatrième fois de la Vuelta.

Les Jeux Olympiques

En cette année olympique, les rues de Paris ont vu briller Remco Evenepoel, titré sur route et au contre-la-montre. Chez les femmes, Kristen Faulkner s’impose sur la route et Grace Brown au contre-la-montre. Au tableau des médailles, la France est la première nation avec neuf récompenses. Pauline Ferrand-Prévot et Benjamin Thomas gagnent l’or, sans oublier le fabuleux triplé en BMX.

La fin de saison

Tadej Pogačar conclut sa magnifique saison en s’offrant le titre mondial et une nouvelle fois le Tour de Lombardie.

Le cyclisme féminin est aussi mis en avant dans ce livre. Tout d’abord, au Tour de France Femmes, la polonaise Niewiadoma s’impose à la surprise générale devant Demi Vollering, à seulement 4 petites secondes. Puis à noter, la première victoire d’une française, celle de Cédrine Kerbaol.

Sans oublier, la belge Lotte Kopecky qui réalise également une saison remarquable. Elle est non seulement championne du monde sur route mais également championne du monde au contre-la-montre.

Après l’année 2023 et en attendant la saison 2025, le Livre d’or Cyclisme 2024, de Jean-luc Gatellier, est l’ouvrage incontournable à offrir à tous les amateurs de vélo.

Livre d’or du cyclisme 2024 | Jean-Luc Gatellier | Solar