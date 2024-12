Noël approche à grands pas, et chaque année, la magie de cette fête nous envahit de plus en plus. Mais une question se pose : est-ce que tout sera prêt à temps pour le grand jour ? C’est ce que nous permet de découvrir le tout nouveau livre paru aux les éditions Accès jeunesse, C’est bientôt Noël, est-ce que tout est prêt ?, écrit par Léa Schneider et magnifiquement illustré par Bénédicte Sieffert. Un livre interactif qui plonge les petits lecteurs dans l’effervescence des préparatifs de Noël.

Dans cet ouvrage, les enfants vont participer activement aux étapes de la préparation des fêtes. Le sapin, par exemple, n’est pas encore décoré. Il manque les guirlandes, les boules, et bien sûr, l’étoile tout en haut !

À chaque page, un petit geste est demandé : pour décorer le sapin, on chante une chanson de Noël et voilà que les décorations prennent vie sous les doigts des tout-petits. Une manière ludique de les plonger dans l’ambiance festive de Noël tout en contribuant à rendre l’histoire encore plus magique.

Le père Noël, lui aussi, a encore du travail. Il n’est pas tout à fait prêt. Ses habits sont encore en désordre, et il lui manque son pantalon rouge, son grand manteau, ses bottes noires, et surtout sa hotte bien pleine. Les enfants sont invités à l’aider à s’habiller en faisant un joyeux « Hohoho ! » à chaque page. Une petite action simple mais tellement festive, qui permet aux petits de s’impliquer pleinement dans l’histoire.

Mais il y a encore beaucoup de choses à préparer pour que Noël puisse se faire et les enfants vont devoir aider !

C’est bientôt Noël : un livre interactif pour préparer la magie des fêtes

Dans « C’est bientôt Noël, est-ce que tout est prêt ? », chaque mot évoquant Noël est superbement illustré, apportant une touche de magie supplémentaire à l’histoire. En plus, à chaque page, une action est proposée pour permettre au jeune lecteur de participer activement aux préparatifs. Que ce soit pour décorer le sapin, habiller le père Noël ou préparer les cadeaux, préparer la cheminée, les enfants sont invités à dire des mots magiques ou à effectuer des gestes simples, comme chanter une chanson, secouer des grelots ou taper des pieds. Cette interactivité transforme la lecture en une véritable aventure festive, impliquant les enfants dans chaque étape de la préparation de Noël, et rendant ainsi l’attente encore plus excitante et joyeuse. Un moyen parfait de vivre Noël en famille tout en créant des souvenirs inoubliables !

« C’est bientôt Noël, est-ce que tout est prêt ? » est un livre interactif parfait pour éveiller les enfants à l’esprit de Noël, les faire participer aux préparatifs et leur permettre de vivre la magie de cette fête dès les premières pages. Un ouvrage joyeux, festif, et rempli de rires et de chants, idéal pour la période des fêtes.

