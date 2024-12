La collection Les meilleures recettes du quotidien se complète avec cet ouvrage, Etudiants, paru fin août, aux éditions Mango. Un livre de cuisine indispensable, pour les petits budgets, qui propose aux jeunes adultes de concocter les grands classiques comme des recettes originales, pour toute l’année !

Le livre débute avec un sommaire bien détaillé. Il propose des plats pour le petit déjeuner, l’apéro, le take away, les plats complets, les desserts et boissons. Le petit déjeuner est donc la première partie à découvrir, en commençant par un granola maison. Un mélange créé en Amérique, de graines d’oléagineux, d’avoine et de miel. Une préparation diététique, tendance, qui saura plaire aux étudiants. Ainsi, huit recettes viennent compléter cette première partie autour du petit déjeuner. Deux doubles pages viennent compléter cette première partie, avec des informations sur la cuisine à petit prix, pour bien manger sans vider son porte-monnaie ! Le placard de l’étudiant est également à retrouver.

L’ouvrage culinaire vient présenter des recettes pour les étudiants, du petit déjeuner jusqu’au dessert, en passant par les boissons. Des recettes faciles et rapides qui deviendront rapidement des incontournables au quotidien. Il y a des recettes classiques, des recettes plus originales, pour changer et surprendre. Il y en a pour tous les goûts et pour toute l’année et pour tous les repas. Les recettes sont bien détaillées, avec les temps de préparation, cuisson et le nombre de repas. La liste des ingrédients et les étapes à suivre restent claires et simples. Des astuces et variantes viennent compléter toutes les recettes présentées. Des pages avec des informations en plus, des conseils pour s’organiser, moins dépenser, connaître les ingrédients de base à avoir sous la main viennent enrichir l’ouvrage pour tous les étudiants.

Les meilleures recettes du quotidien – Etudiants est un ouvrage culinaire des éditions Mango. Un livre qui propose de grands classiques et des recettes originales, pour tous les goûts, adaptées aux étudiants, entre facilité et petit budget.