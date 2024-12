Terez Montcalm « Step out » : un album de standards de la Motown à savourer live au Café de la Danse le 04 décembre !

La plus rock des chanteuses de jazz et la plus soul des chanteuses de rock est de retour avec «Step out » un recueil de standards et de compositions personnelles qu’elle présentera le 04 décembre prochain au Café de la Danse.



Térez Montcalm est une figure incontournable de la scène jazz canadienne, reconnue pour son talent vocal exceptionnel et son approche novatrice de la musique. Quelque part entre Janis Joplin, Edith Piaf et Björk, la chanteuse canadienne à la voix éclatante et aux prestations scéniques bien allumées s’est fait une place singulière dans le monde du jazz. Car avec Terez Montcalm on n’est pas dans la variété grand public mais bien dans la grande famille du jazz. Cette Montréalaise qui réside à Paris depuis plusieurs années a su s’imposer grâce à une voix puissante et expressive, qui lui permet d’explorer un vaste éventail de styles musicaux, tout en restant ancrée dans ce jazz, qu’elle affectionne tant. On a affaire là à une artiste à voix, une voix fêlée et sensuelle, une voix à la signature vocale vraiment singulière. En d’autres mots, son timbre rocailleux est reconnaissable dès les premières mesures.

Pour la chanteuse, chaque album est l’occasion de se mettre au défi de se réinventer. Déjà avec ses disques précédents, « Here’s to you » (, la canadienne nous avait gratifié de façon inattendue de standards empruntés au répertoire de la grande Shirley Horn, la championne des tempos ultra lents. Et puis on se souvient aussi du très réussi “Quand on s’aime” ‘2015) où Terez Montcalm électrisait les classiques de Michel Legrand, Charles Aznavour, Sacha Distel ou Charles Trenet, Sur ce nouveau tout chaud « Step Out », la chanteuse guitariste canadienne, change de cap puise cette fois dans les titres soul, R’N’B et funk des années Motown qui ont bercé ses jeunes années. Entourée de Jean Marie Ecay (guitare), Laurent Vernerey (basse ), Nicolas Viccaro (batterie), la chanteuse guitariste se montre plus passionnée et éclectique que jamais. La grande force de Terez Montcalm réside dans une expressivité torride de femme animale, qui la fait passer des feulements sensuels à des raucités de prédatrice amoureuse. Sa voix puissante et profonde sait se faire féline et chatoyante. Une voix vraiment savoureuse, qu’elle met au service de standards inoxydables. Terez Montcalm s’aventure cette fois du côté du groove, suivant le modèle des géants de la soul américaine, les James Brown, Marvin Gaye, des références du label Motown mais aussi Elvis Presley, Gil Scott-Heron, avec cette reprise de son morceau phare « Lady Day And John Coltrane ». On apprécie particulièrement ces adaptations de Nancy Holloway « T’en vas pas comme ça », « Reach Out I’ll Be There » des Jackson Five » ou « Seul son étoile » de Gilbert Becaud. Un nouveau répertoire que l’on hâte de savourer en live le 04 décembre au Café de la Danse. Pensez vite à réserver.

Café de la Danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e. Tél. 01 47 00 57 59. A 20h. 40 €.

« Stepin Out » (Spectra Musique)

1-Step out

2-She’s not there

3-J’attendrai

4-Holding on

5-Be my baby

6-Lady Day and John Coltrane

7-Seul sur son étoile

8-Drive to New York City

9-Better Lie

10-Trouble

11-This is the day

12-Lover Birds

13-T’en va pas comme ça

14-Sky

15-Reach Out I’ll Be There

16-Be my baby (up tempo)