Touché de Woshibai – Un livre qui éveille les sens

Parmi les livres les plus surprenants que nous ayons découverts cette année, il y a « Touché » du talentueux auteur chinois Woshibai. Avec son livre, il invite les jeunes lecteurs à parcourir son livre du bout des doigts, à la recherche de toutes sortes de sensation : la chaleur, le froid, l’eau, le vent… Un livre interactif qui encourage les enfants à exprimer ce qu’ils ressentent au fur et à mesure de leur lecture. Un véritable bijou !

« Touché » : Une exploration sensorielle unique pour les enfants

Que dire de ce livre jeunesse, si ce n’est qu’il est vraiment unique en son genre. Il est rare qu’un ouvrage pour enfants, d’un style aussi neutre que celui de Woshibai, parvienne à nous emmener aussi loin dans l’univers de son auteur. Ici, l’auteur-illustrateur invite les enfants à toucher son livre et à découvrir ce qu’il renferme en explorant chaque page du bout des doigts. Et la narration est bien plus riche qu’on ne pourrait le penser au premier abord.

Les illustrations, bien que minimalistes, stimulent la curiosité et incitent à la découverte. Elles captiveront les enfants, qui se laisseront volontiers entraîner dans ce jeu du toucher. Dès le début, ces deux premières mains qui accueillent le lecteur l’invitent à poser les siennes sur le livre, comme pour dire : « Je vous accompagne ». Au fil des pages, des dessins au stylo s’enchaînent. Simples, mais parfaitement compréhensibles pour tous, ces dessins feront prendre conscience aux enfants de tout ce qu’il est possible de faire avec les mains et à quel point elles sont précieuses au quotidien. Elles deviennent ainsi une véritable source de découverte, permettant d’explorer une sensorialité nouvelle, magnifiquement exprimée par l’auteur à travers ses illustrations.

Et si les enfants se laissent pleinement immerger dans la lecture, ils auront presque l’impression d’entendre les bruits associés à ces gestes : le crissement de l’emballage d’un biscuit que l’on déchire, le bruit des roues d’une voiture jouet roulant sur le sol, ou encore le bruit d’une gommette qui se colle et se décolle. Mais ce n’est pas tout : « Touché » donne aussi aux enfants l’opportunité de commenter ce qu’ils ont sous les yeux et, pourquoi pas, d’exprimer ce qu’ils ressentent en touchant chaque objet.

Une chose est certaine, ils s’y identifieront facilement, tout leur semblera familier. C’est là toute la force de l’auteur : à travers de simples coups de crayon, il réussit à nous faire éprouver une multitude de sensations.

En somme, « Touché » de Woshibai est un véritable chef-d’œuvre sensoriel à découvrir absolument. Les jeunes lecteurs vont vivre une expérience unique où le toucher devient essentiel pour explorer le monde autour d’eux. Un livre qui stimule à la fois la curiosité et l’imagination. À découvrir sans tarder aux Éditions Les Grandes Personnes.