L’appel de la forêt – Éditions Jungle Pépites

Buck, un chien robuste aimé par sa famille, se retrouve enlevé et vendu par des brigands, pour partir dans le Grand Nord. Destiné à être un chien d’attelage, résistera-t-il à L’appel de la forêt, lorsqu’il rencontrera les créatures sauvages ?!!!

L’adaptation du célèbre roman de Jack London, en images, pour que nos plus jeunes découvrent la littérature du début du 20e siècle, d’une autre manière !!!

À retrouver depuis le 21 novembre aux Éditions Jungle, collection Pépites. (+12)

Le décor :

Sous le soleil de Californie, une belle demeure…

Monsieur le Juge, assis dans un fauteuil confortable, regarde, amusé, les enfants se divertir. Ceux-ci sont grimpés sur le dos de Buck, l’énorme animal de la maisonnée, et s’en servent comme d’une monture ! Le servant est quelque peu inquiet pour le gros chien, mais le propriétaire a vite fait de le rassurer. Ce canidé a toujours été une force de la nature, et gentil et doux comme un agneau.

Malheureusement, ce sont ces informations qui portent préjudice au gardien de la maison.

Tandis que tout le monde dort, une nuit, le servant revient et attire le gros Buck à l’extérieur pour le capturer avec ses complices. Tout cela pour quelques sous seulement.

L’animal se retrouve embarqué dans une folle épopée à travers les États-Unis, pour être transféré dans le Grand Nord.

Il va découvrir la cruauté des hommes qui veulent l’asservir. La dureté de ce nouvel environnement sauvage, où la loi du plus fort règne. Mais, il va, également rencontrer des alliés au fil de son périple …

Le point sur la BD :

Une nouvelle adaptation de romans américains célèbre aux Éditions Jungle, afin que nos plus jeunes soient plus érudits ! L’appel de la forêt se pare des graphismes charmants de Thomas Labourot, qui adoucissent la brutalité subie par ce pauvre animal. Les grands espaces sauvages du Grand Nord prennent de la consistance avec les couleurs et les découpages de chaque page.

On retrouve le binôme régulier de Labourot, en la personne de Maxe L’hermenier !!! Celui-ci nous présente l’histoire, comme l’originale, du point de vue de l’animal, et de son ressenti lors de son « déracinement ». De son asservissement par les brigands qui l’enlèvent. Et de sa découverte de la vie sauvage.

Un roman original où la cruauté de l’humain, et de l’espace sauvage est présente, et où l’animal doit trouver sa place en abandonnant sa vie de « chien de compagnie » pour révéler sa face instinctive. Traduit ici, en condensé, par les deux auteurs, pour ne retenir que les moments les plus marquants et décisifs, pour ce gros chien à la bouille sympathique.

La conclusion :

Un grand classique, mis à la portée de tous, sous forme graphique, L’appel de la forêt reste un récit où l’instinct, qu’il soit humain ou animal, est assez brutal. À découvrie aux Éditions Jungle, collection Pépites, à partir de 12 ans, donc, pour partir à l’aventure dans le Grand nord, découvrir la vie des trappeurs, des mushers, des transporteurs de courriers de l’extrême !!!! Pour les jeunes aventuriers au grand cœur, et à l’âme rebelle et endurcie !!