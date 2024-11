Bonbon – Ed. Delcourt

Bonbon est un récit complet de Yoojin Chung, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2024. Une œuvre poétique et graphique qui présente une histoire tendre d’amitié entre deux sœurs et leur chien respectif, qui aborde également la question du deuil.

Un jour, Bonbon est arrivée à la maison, dans les bras de maman. Une jeune fille arrive devant la petite chienne pour lui souhaiter la bienvenue. Cette jeune fille est la narratrice de cette histoire. Au début, Bonbon ne voulait pas s’ouvrir aux autres. La chienne avait été trimballée de maison en maison, avant de rester sur un tabouret dans un bar… La maman, triste de voir ainsi ce petit être, a décidé de l’adopter. Au début, elle ne laissait personne la toucher, à part maman. Mais un jour, la chienne est arrivée sur les genoux de la jeune fille. Un des plus beaux moments de sa vie ! Juste après Bonbon, c’est Tory qui est arrivé à la maison. Un petit chien qui a vite grandi ! Ainsi, Bonbon est devenue la meilleure amie de la jeune narratrice et ! Tory était plus proche de sa sœur.

Les deux personnages partageaient de tendres moments ensemble. C’est ce que présente la deuxième partie. En effet, la bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, permettant de découvrir la rencontre, puis les liens, avant de trouver la réflexion sur la mort et le deuil. Le récit semble assez naïf au début, avec la narration simple de la fillette et les sentiments partagés des deux êtres que l’on suit. Puis, vient la réflexion sur le départ, la mort, ce que l’on devient, la tristesse, la séparation… Le thème est abordé de manière assez douce, adapté aux jeunes lecteurs. L’ouvrage propose aussi d’exprimer ses propres émotions, ou d’accompagner les enfants à le faire. Les personnages le font, dans cet album touchant, où les animaux sont doués de paroles. Eux aussi peuvent échanger et expliquer leur ressenti. Le dessin reste simple, rond, assez plaisant, avec une dynamique sur les bleus, rouge et beige.

Bonbon est un album jeunesse original, des éditions Delcourt. Une histoire touchante, qui vient détailler la rencontre et le lien entre une petite fille et son chien. Un ouvrage qui aborde aussi la mort, le deuil et les émotions parcourues, les questionnements sur l’après, la séparation…