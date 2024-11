Alfadog – Gentlechien cambrioleur est un album jeunesse, de la collection Luciole, des éditions Oxymore, paru en octobre 2024. Une bande dessinée, de Manu Causse et Fabrizio Petrossi, qui présente un chien cambrioleur, qui vient de s’évader de prison…

Tout semble paisible dans le pénitencier d’Alcatros, au large de Dogoville. Un gardien traverse la cour, avec un chariot et la soupe. Il pénètre dans le quartier de haute sécurité et continue de passer dans les couloirs. Avec son chariot qui fait du bruit, il est rapidement repéré par son collègue qui affirme que la gamelle arrive ! En train de manger, à son bureau, il explique que son collègue arrive tard, ce soir. Tant pis pour les détenus qui se trouvent déjà endormis… Mais l’autre demande s’il est sûr qu’Alfadog dort… Le collègue réplique qu’il n’y a plus rien à craindre, car l’ennemi public n°1 est fini, qu’il ne sortira jamais d’ici avant des siècles ! Le deuxième gardien lui jette son assiette avant de rire et de s’en aller. Alfadog affirme que Dupork lui paiera un jour… Il observe la soupe par terre et remarque un petit objet métallique.

Un cadeau inespéré pour le chien cambrioleur, qui en profite pour filer tout de suite… C’est avec une scène d’évasion incroyable et amusante, que débute l’aventure. On découvre un gentlechien cambrioleur, un personnage rapidement attachant et amusant, rusé et courageux. Il vient de s’échapper de prison et est en fuite, poursuivi par la police. Alors qu’il tente de passer inaperçu, un adorable chaton ne cesse de le suivre. Celui-ci fait des bêtises, qui mettent notre héros dans l’embarras, qui comprendra rapidement qu’il est la victime d’une odieuse machination… La bande dessinée est plaisante à lire, offrant un scénario fluide et rythmé. Une aventure originale et douce, plutôt bien menée et pleine de surprises, pour cet univers anthropomorphique doux et coloré. C’est drôle, touchant et haletant, avec un final offrant des opportunités. Le dessin est plaisant, avec un trait rond et vif et des personnages expressifs.

Alfadog – Gentlechien cambrioleur est un album jeunesse, de la collection Luciole, des éditions Oxymore. Un récit captivant et tendre, qui présente les aventures haletantes d’un gentlechien cambrioleur, au grand cœur, qui vient de s’évader de prison…