Chant de lune – Un voyage poétique à la découverte de la lune

« Chant de lune » est un livre animé de Giulia Vetri, publié aux Éditions Les Grandes Personnes. Un ouvrage fascinant qui invite les enfants à suivre la lune, à découvrir la place qu’elle occupe dans la vie des gens, et celle qu’elle a eue il y a bien des années. À travers un voyage mêlant contes et légendes, l’autrice nous propose une version unique et inédite de la lune : un véritable voyage poétique !

La lune, source d’émerveillement et d’inspiration

La lune est un sujet qui captive l’imaginaire des enfants. Il suffit de regarder le nombre de livres qui lui sont consacrés et qui trônent fièrement dans les bibliothèques. Et c’est tout à fait logique lorsqu’on voit à quel point elle est fascinante. Giulia Vetri a parfaitement saisi cette magie, et dans son ouvrage « Chants de lune », c’est la lune elle-même qui s’adresse au jeune lecteur. Elle l’invite à l’observer attentivement, à contempler sa beauté éclatante. L’autrice évoque son rôle essentiel comme source d’inspiration pour les artistes, qu’il s’agisse de peinture ou de musique. Elle raconte des anecdotes fascinantes, notamment celles des sorcières qui, pendant des siècles, ont vénéré la lune, croyant qu’elle détenait des pouvoirs secrets. Elle se décrit aussi comme un guide bienveillant, éclairant le monde de sa lumière douce et rassurante.

Notre avis sur « Chant de lune »

Le livre est fascinant, à commencer par son esthétisme qui sort complètement des sentiers battus. Les cinq premières pages, où la lune s’adresse au lecteur, semblent avoir été imprimées sur du calque. Les décors se mélangent jusqu’à cette page qui coupe le style du livre en deux, où l’on voit la lune illuminer la tête du dieu Thot en Égypte. C’est à ce moment-là que l’on découvre des pages de papiers découpés, au cœur de décors incroyables. Les enfants auront l’impression de parcourir des contes et légendes. Ils en apprendront plus sur la lune que quiconque.

Le livre a un fort attrait pour la poésie, et c’est justement ce qui le rend unique. Chaque page invite à s’imaginer dans le monde particulier, des mondes proches et lointains, mais tous aussi fascinants les uns que les autres. Nous tenions tout particulièrement à saluer le travail de l’autrice, qui réussit à intégrer les découpages de façon harmonieuse, donnant envie de tourner chaque page pour découvrir le prochain décor. C’est bluffant !

En conclusion, « Chant de lune » est un véritable voyage poétique. Grâce à ses illustrations et ses découpages originaux, Giulia Vetri plonge les enfants dans un univers fascinant, où la lune prend vie. Chaque page invite à l’émerveillement, et l’histoire, stimule l’imagination. Ce livre unique est une belle façon de découvrir la lune et de rêver, page après page.