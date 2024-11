Publié aux Éditions La Martinière, « Le grand livre jeu de Noël – Un cherche et trouve joyeux » est sans aucun doute LE livre à glisser sous le sapin cette année. Grâce à son ambiance festive et à ses décors incroyables mis en scène par Subi, les enfants se prêteront bien volontiers au jeu de la recherche d’objets cachés. L’illustrateur a eu l’idée ingénieuse de glisser trois niveaux de difficulté, permettant de réunir toute la famille.

« Le grand livre jeu de Noël » est LE cadeau parfait à glisser sous le sapin cette année. Ce cherche et trouve est tout simplement merveilleux ! Il invite les enfants, et même les familles, à se rassembler pour partir à la recherche des petites surprises dissimulées au cœur de décors festifs. Et pour ce faire, trois niveaux de difficulté sont proposés. Le premier permet de retrouver visuellement six objets cités, cachés dans des scènes de Noël. Le niveau intermédiaire consiste à chercher des objets dont le nom commence par une lettre précise. Le niveau le plus difficile défie les participants en leur demandant de repérer un certain nombre de personnages.

Mais quel que soit le défi, le plaisir reste le même : c’est l’occasion de savourer le talent de l’illustrateur catalan Joan Subirana.

L’univers créé est tout simplement magique, plongeant les enfants dans la féerie de Noël. Ils déambuleront à travers des décors enchâssés de magie, comme un atelier de jouets, la parade de Noël, le marché de Noël, la maison du Père Noël, une scène de la Nativité, et bien sûr, la fête du réveillon. Les illustrations sont d’une richesse impressionnante, rendant l’expérience de recherche encore plus captivante. C’est exactement le genre de livre à savourer en famille, juste après l’ouverture des cadeaux, où l’on prend plaisir à chercher chaque détail.

L’atmosphère foisonnante du livre est un régal visuel. Les enfants vont s’y plonger avec enthousiasme, d’autant plus que la taille généreuse du livre facilite l’observation. Il y a fort à parier qu’ils se feront un plaisir de commenter ce qu’ils découvrent. L’humour et la tendresse sont bien présents, ajoutant une touche festive parfaitement en phase avec l’esprit des fêtes. Et pour ceux qui se poseraient la question, les réponses aux énigmes sont dissimulées sous chaque illustration.

« Le grand livre jeu de Noël – Un cherche et trouve joyeux » combine l’esprit festif, des illustrations captivantes et des défis adaptés à tous les âges. Un livre idéal pour partager des moments en famille, plonger dans la magie de Noël et stimuler l’observation des enfants. Un cadeau enchanteur qui saura ravir petits et grands.

« Le grand livre jeu de Noël – Un cherche et trouve joyeux » est disponible sur Amazon.