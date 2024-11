Si vous cherchez une activité créative et ludique pour vos enfants sur le thème de Noël, j’ai ce qu’il vous faut pour les petits doigts curieux : Dessine avec les doigts : L’atelier du Père Noël, le nouveau livre d’activités des éditions Usborne ! Avec ce livre signé Fiona Watt et illustré par Candice Whatmore, c’est l’occasion parfaite pour les enfants de plonger dans la magie de Noël tout en s’amusant à créer.

Le concept ? Simple et génial ! À partir de la palette de sept encres arc-en-ciel incluse, les enfants peuvent peindre avec leurs doigts et donner vie au Père Noël, à ses lutins, et à tout un monde de décorations de Noël. Les instructions sont si claires et accessibles que chaque enfant, même les plus jeunes, pourra s’immerger dans cette aventure créative en toute autonomie. C’est une invitation à explorer, à se salir joyeusement les doigts, et à exprimer son imagination de façon libre et sans contraintes !

Dessinez avec ses doigts l’atelier du Père Noël, une activité ludique !

Chaque double page, et il y en a 31, est une véritable scène de l’atelier du Père Noël, pleine de détails enchanteurs. Imaginez des lutins affairés, confectionnant de magnifiques couronnes pour leurs portes ou préparant un chocolat chaud onctueux, que les enfants pourront garnir de décorations en « chantilly » du bout de leurs doigts ! Les petits doigts pourront aussi orner les chapeaux des lutins, garnir des bocaux de friandises, ou encore ajouter de jolis pompons au bonnet d’un bonhomme de neige. Chaque page devient alors une création unique, pleine de couleur et de vie !

Ce livre est pensé pour stimuler l’imagination tout en renforçant la confiance en soi. Quelle fierté pour un enfant de voir ses propres doigts transformer une page blanche en un joyeux décor de Noël ! C’est l’occasion de s’initier en douceur au dessin et à la peinture, tout en développant la dextérité et la créativité. La palette d’encres aux sept couleurs vives donne des possibilités infinies : un renne multicolore, un sapin de Noël aux teintes pétillantes, ou des friandises décorées aux couleurs éclatantes.

Alors, pour un moment créatif en famille ou pour une activité parfaite lors des longues journées d’hiver, Dessine avec les doigts : L’atelier du Père Noël est un cadeau de Noël idéal. Ce livre promet non seulement des heures d’amusement, mais aussi des souvenirs de fierté et de bonheur, parfaits pour accompagner cette saison magique. Les éditions Usborne nous offrent là un incontournable des fêtes, où créativité et magie de Noël se rencontrent du bout des doigts !

Commander votre livre à 11,95€ ICI >>