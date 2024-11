Maman solo – Ed. Soleil

Maman solo est un récit complet, d’Emmannuelle Friedman et Sophie Ruffieux, paru aux éditions Soleil, en septembre 2024. Une bande dessinée qui vient décrire le quotidien d’une jeune femme, maman de deux enfants, devenue maman solo, et qui doit réinventer sa vie.

Paris, septembre 2019, dans la rue, une maman pousse une poussette et tient par la main son fils, qui marche à ses côtés. Devant la crèche, un papier, sur la porte, indique de passer par le local poubelles ! Une fois arrivée dans le local à poussettes, la maman s’aperçoit qu’il y a beaucoup de monde. Elle prend sa fille dans les bras, laisse sa poussette… Un peu plus loin, elle met des sur-chaussures, pour aller déshabiller sa fille et l’amener auprès d’une responsable. Elle dépose rapidement ses enfants, en oubliant d’enlever les sur-chaussures ! Dans la rue, elle sent les regards se poser sur elle. Dans le métro, elle met le nez dans son dossier sur la scolarisation des filles. A 8h45, Julie est au bureau et commence à travailler. Une demi-heure plus tard, sa collègue la rejoint. Elle se demande comment elle fait pour arriver si tôt.

Le récit propose de suivre Julie, jeune maman, qui s’occupe de ses deux enfants, Noé et Léah. Mais la vie de la jeune femme bascule le jour où son conjoint lui annonce que la vie de famille n’est pas pour lui, qu’il souhaite partir quelques jours chez un copain. Malheureusement, Louis ne reviendra pas. Seule, démunie et avec un sentiment de culpabilité, Julie s’efforce de faire au mieux pour ses enfants. Entre le travail, les responsabilités, les modes de garde, les nuits blanches et autres, la jeune femme surmonte difficilement tous les obstacles. Au bout d’un moment, elle décide de déménager et de changer de métier… La bande dessinée est touchante, proposant aussi de découvrir une réalité, un phénomène sociétal. Le récit reste très rythmé, parfois drôle et surtout touchant, avec cette héroïne attachante et sa relation avec ses enfants. Le dessin est simple, avec un trait rond et moderne.

Maman solo est un album touchant, des éditions Soleil, présentant une héroïne du quotidien. Une jeune femme qui doit, comme beaucoup d’autres aujourd’hui, faire face seule, s’occuper de ses enfants, tout en étant submergée par les responsabilités.