Exclu – Calendrier de l’Avent Plus-Plus 2024

Parmi les calendriers de l’Avent pour nos kids qui ont attisé ma curiosité de maman, il y a celui de la marque de jeux de construction Plus-Plus. Au programme, 25 cases derrière lesquelles se cachent des pièces de forme unique à emboîter les unes aux autres. Les enfants n’auront qu’à se laisser porter par les recommandations derrière chaque porte à ouvrir, et reproduire ainsi un décor féerique de Noël.

Plus-Plus – L’univers créatif des jeux de construction

Avant de vous présenter le calendrier de l’Avent Plus-Plus 2024, j’aimerais prendre un moment pour vous parler de la marque. Plus-Plus a d’abord été connue, puis largement plébiscitée au Danemark, grâce à ses jeux de construction uniques, qui consistent à emboîter de petites briques en plastique entre elles. Une façon ludique d’encourager les enfants à exprimer leur créativité, en concevant leurs propres mises en scène avec des animaux, des personnages fantastiques ou des objets. L’originalité réside dans le fait que les pièces sont de forme unique, cela veut donc dire qu’elles sont emboîtables à l’infini. Quant aux couleurs, elles sont variées, ce qui permet de personnaliser davantage les créations.

Mais Plus-Plus, c’est bien PLUS que cela !

En effet, leurs jeux de construction sont des jeux éducatifs primés. Pourquoi ? Parce que la marque permet aux enfants de développer leur imagination, et bien sûr leur créativité. De plus, il n’est pas rare d’observer des jeux Plus-Plus au sein des crèches et des jardins d’enfants, car ils permettent aux spécialistes de la petite enfance de canaliser ceux qui auraient du mal à se concentrer. Quant aux plus petits – à partir de l’âge de 12 mois – ils développeront leur motricité grâce à la précision que cela demande.

En résumé, Plus-Plus, ce sont des jeux de construction ludiques et pédagogiques qui vont permettre aux enfants de faire parler leur imagination. Ils pourront suivre quelques modèles gratuits proposés sur le site officiel de la marque, où se laisser porter par leurs différents scénarios, et je trouve ça génial !

Calendrier de l’Avent Plus-Plus 2024 – Que contient-il ?

Si comme moi, vous êtes à la recherche d’un calendrier de l’Avent qui sorte un peu de l’ordinaire et qui permette de s’amuser chaque jour du mois de décembre, alors vous êtes au bon endroit. Le calendrier de l’Avent Plus-Plus 2024 propose aux enfants 25 constructions à réaliser ; soit 600 pièces au total, à imbriquer les unes aux autres, pour voir naître sous leurs yeux, un décor féerique de Noël. Et pour leur faciliter la tâche, Plus-Plus a glissé des instructions détaillées. Ainsi qu’une base de construction et cinq roues, qui seront indispensables pour que le Père Noël puisse arriver à temps et déposer les cadeaux sous le sapin.

Pour information, le calendrier est également disponible sur Amazon*.

Le calendrier de l’Avent Plus-Plus 2024 va conquérir le cœur des enfants qui aiment déjà fabriquer de petites choses avec leurs mains. Quant aux autres, qui manqueraient parfois d’imagination, ils pourront se laisser porter par ce décor festif qui promet de doux moments de construction, seuls ou en famille.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Plus-Plus pour découvrir toutes les jolies constructions que propose la marque à l’occasion de Noël. D’ailleurs, avec le code MODELE24, vous pourrez bénéficier de 15% sur l’article de votre choix.

Quant à nous, on se retrouve très vite pour de belles surprises !

*lien affilié, jeu offert