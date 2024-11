Quand deux Nantais se réattribuent le hard rock 70’s mâtiné d’electro, de folk et de rock psychédélique cela donne KO KO MO, l’un des meilleurs groupes français du moment. La preuve par « Striped » leur nouvel album joué avec le cœur et les tripes.

Dans le sillage de leurs homologues anglophones, les Rival Sons, Greta Van Fleet, Jet et autres Wolfmother, Warren Mutton (chant, guitare) et Kevin « K20 » Grosmolard (batterie et chœurs) ont su profiter du retour de flamme du rock vintage pour lancer leur grosse cylindrée sur l’autoroute du rock’n’roll. Le duo qui compte déjà à son actif trois albums depuis 2014 recycle à sa façon l’héritage laissé par Led Zeppelin, les White Stripes et Black Keys. Ce nouvel opus nous renvoie comme ses prédécesseurs aux années 70, époque où les groupes rock tenaient le haut du pavé. Batterie martelée, orgues, riffs de guitares soniques le tout porté par une voix suraigüe déchirante comme noyée dans les vapeurs de blues et d’alcool fort, tout vrai amateur de rock’n’roll devrait apprécier ces 12 nouvelles chansons. Disons le tout net : avec leurs guitares entre electro et hard rock d’un autre temps, leurs arrangements vocaux harmonieux , les deux complices sonnent à part dans le paysage audio actuel. On trouve ici l’intensité émotionnelle de la voix proche de celle de Dan Auerbach, des refrains à glacer le sang, des éclairs noirs telluriques dans ces riffs de guitares aussi dramatiques que plombés. Voilà une musique brute, remplie de fureur et de passion, une musique autant faite pour bikers nostalgiques que pour jeunes ados en quête de ce rock vintage organique d’un autre temps. Sur « Striped » illustré par cette pochette blanche aux marbrures noires, tout est fait de chair et de sang, tout est vrombissant, aussi chaud bouillant que la braise. Les titres sont puissants joués avec le cœur et les tripes, à l’image de ce « The Fool », ce « All The Way » particulièrement nerveux ou carrément électriques comme ce magistral « On The Run ». Ici c’est un enchevêtrement de guitares qui vrillent dans tous les sens, de roulement batteries en syncopes, de cymbales ouvertes. Une bande son où règne la folie électrique comme on l’entendait dans les 70’s. « Striped » nous emmène en voyage dans la 3eme dimensions avec ces riffs de guitares rehaussés d’une une belle texture electro psychédélique. Des chansons comme « Pleasure Found » ou « Zebra » avec sa construction en escalier et ses parties musicales qui se succèdent les unes aux autres, témoignent d’une esthétique architecturale à vous donner le vertige. La nouveauté, c’est ce contraste de styles et d’écriture totalement inédit avec des titres electro rock « Don’t Let Me Go » au refrain entêtant à la Simple Minds, un instrumental psychédélique « The Wise » et des ballades où l’on imagine déjà les futurs milliers de portables allumés sur «Bottle For Two », « Wheels Of Fire » et « Dancing Alone», autant de romances oniriques où le groupe prend une réelle dimension. Quand la voix ténorisante de Warren Mutton monte vers les cimes, parfois poussée jusqu’au point de rupture, le son distordu de la guitares fusionne aux frappés des toms pour se prendre dans une spirale vertigineuse dont il est impossible de sortir. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas entendu ce mélange de force et de lyrisme. Cet album est une véritable onde choc qui emporte tout sur son passage. Hâte de vérifier maintenant si ce bel équilibre tient aussi bien la route en live le 07 décembre à l’Olympia. Une chose est sûre, KO KO MO est le groupe qui monte, monte, monte…

Jean-Christophe Mary

« Striped » ( MP/Pias)

1-All The Way

2-Zebra entre les White Stripes et Black keys

3-Pleasure Found

4-Wheels Of Fire

5-Bottle For Two

6-The Fool

7-The Wise

8-On The Run

9-Double Vision

10-Second Side

11-Don’t Let Me Go

12-Dancing Alone