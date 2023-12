Le livre d’or du Cyclisme 2023 de Jean-Luc Gatellier vient de paraître le 16 novembre chez Solar.

Comme à chaque fin d’année, les amateurs de cyclisme attendent avec impatience la sortie de cet ouvrage. La saison 2023 a été très riche en émotions. Les grandes stars de la discipline ont toutes étoffé leur palmarès.

DEBUT DE SAISON

Les premières courses importantes de l’année se déroulent en Océanie ou en Asie. Les premiers moments forts, on les a connus au Strade Bianche avec la victoire de Pidcock et à Paris-Nice avec la belle performance de Pogacar, sans oublier celle de David Gaudu.

LES CLASSIQUES

Avec l’arrivée des classiques, on retrouve tout le temps les favoris à la gagne sur les Monuments. Van der Poel à Milan-San Remo et à Paris-Roubaix, Pogacar au Tour des Flandres, Evenepoel à Liège-Bastogne-liège. Toujours Pogacar à l’Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne. A Gand-Wevelgem Van Aert offre de manière royale le succès à son coéquipier Christophe Laporte.

GIRO, TOUR DE FRANCE ET VUELTA

Les trois grands tours ont été dominés par trois coureurs de la Jumbo : Roglic, Vingegaard et Kuss. Par conséquent, ces succès et cette supériorité a fait ressurgir de vieux démons. Beaucoup de suspicions au sein même du peloton.

FIN DE LA SAISON

Le championnat du monde ressemblant davantage à un critérium remporté par Van der Poel faisait partie des moments importants de cette fin de saison. La dernière classique : le Tour de Lombardie est restée la chasse gardée de Pogacar.

De plus, le lecteur pourra aussi revivre la Pinot-mania, des hommages à des coureurs disparus cette année. Gino Mäder qui a perdu la vie au cours du Tour de Suisse ainsi que la disparition de Bahamontes. Revivez également la victoire de Victor Lafay au Tour de France! Quelques pages sont consacrées aux femmes et notamment à Demi Vollering, lauréate du Tour de France.

Le livre d’or du Cyclisme 2023 de Jean-Luc Gatellier est un cadeau à offrir à tous les passionnés de la petite reine.

Livre d’or du cyclisme 2023 | Jean-Luc Gatellier | Solar (lisez.com)