Un Show Unique, une Identité Propre

The Pink Floyd Show par So Floyd est bien plus qu’un hommage, c’est une création unique. En revisitant les plus grands succès du groupe emblématique, So Floyd ajoute sa touche distinctive tout en restant fidèle à l’esprit légendaire de Pink Floyd.

Les Incontournables de Pink Floyd en Live

Revivez les moments emblématiques avec les titres légendaires tels que “Another Brick in the Wall,” “Money,” “Time,” “Wish You Were Here,” et bien d’autres encore. Le Tribute Tour offre une immersion totale dans l’héritage musical de Pink Floyd.

Un Spectacle en 4 Actes, une Odyssée Musicale

Le show se déroule en quatre actes, chaque acte plongeant le public dans un univers visuel et sonore distinct. Voyagez à travers les époques de la riche discographie du groupe culte, du rock progressif à l’ère psychédélique.

Expérience Son et Lumière Hors Norme

So Floyd crée une expérience sensorielle exceptionnelle, alliant une performance musicale exceptionnelle à un jeu de lumières saisissant. L’énergie passionnée du groupe captivera les puristes, offrant une fidélité troublante aux légendaires concerts de Pink Floyd.

La Légende Continue sur Scène

Après le succès retentissant de leurs premiers concerts, So Floyd entame une tournée à travers les plus grandes salles de France. Ne manquez pas l’occasion de revivre les années 70 avec The Pink Floyd Tribute Show, deux heures de pur bonheur musical.

Dates à Marquer – 8 Mars 2024 au Dôme de Paris et Tournée Nationale

Rendez-vous au Dôme de Paris (Palais des Sports) le 8 mars 2024 pour un concert de légende. So Floyd vous emmène dans un voyage temporel, célébrant l’œuvre intemporelle du plus grand groupe des années 70. Une expérience inoubliable vous attend lors de cette tournée à travers toute la France. Achetez vos billets dès maintenant pour une plongée magique dans l’univers de So Floyd – The Pink Floyd Tribute Tour 2024.

RICHARD WALTER PRODUCTIONS

Producteur de spectacles depuis 30 ans et plus de 3 000 concerts réalisés pour les plus grands artistes tels que Patricia Kaas, U2, Pink Floyd, Stephan Eicher, Johnny Hallyday, Céline Dion, Richard Walter Productions est également présent dans le monde de l’évènementiel et du concert privé.

Cette série de performances exceptionnelles, portée par le talent de l’élite mondiale des Tribute Bands, offre à toutes les générations de spectateurs l’opportunité de revivre de manière authentique l’atmosphère et l’énergie des concerts légendaires d’artistes ayant laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la musique, tels que QUEEN, ABBA, ELTON JOHN, THE BEATLES, SUPERTRAMP, JIMI HENDRIX, LED ZEPPELIN, THE DOORS, et bien d’autres.

Suite au succès retentissant des tournées Rock Legends & Pop Legends en 2019, qui ont enchanté jusqu’à présent plus de 350 000 personnes en France, Richard Walter Productions franchit une nouvelle étape avec “LE CONCERT EXTRAORDINAIRE“.