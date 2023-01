One Night of ELVIS, le Concert Extraordinaire Salle Pleyel le 6 avril 2023

Partagez







One Night of Elvis – Venez revivre un concert de légende avec le géant de Memphis, l’Artiste au milliard d’albums vendus à travers le monde, la légende et le plus grand musicien du Rock and Roll : Elvis Presley. Le Concert Extraordinaire posera ses valises à la Salle Pleyel le 06 avril 2023.

ONE NIGHT OF ELVIS

Le Concert Extraordinaire

Salle Pleyel le 06 avril 2023

RICHARD WALTER producteur depuis plus de 30 ans et plus de 3000 concerts pour les plus grands artistes internationaux, présente le concert extraordinaire dédié au plus grand artiste de tous les temps, ELVIS PRESLEY. Pour ceux qui ont vu le film au cinéma et pour tous les autres, ne ratez pas une occasion unique de frôler l’ombre de la Légende en LIVE !

Lee Memphis King ; le King voix, corps et âme

C’est très tôt dans son enfance que Lee est devenu fan absolu d’Elvis, puisque c’est âgé de seulement cinq ans qu’il a commencé à imiter la voix du King. Il n’a dès lors eu plus qu’un seul objectif, pousser son travail et ses recherches sur les œuvres et la carrière d’Elvis dans les moindres détails, ce qui lui donnera au fil des années la légitimité et le talent pour prétendre à être le plus fidèle interprète de la star mondiale. Ce perfectionniste ne laisse rien au hasard. Non seulement vocalement, dans ses mimiques, mais aussi dans le choix de ses costumes de scène, fidèlement reproduits grâce au concours de Gene Doucette, le designer des costumes originaux d’Elvis Presley.

Une attention particulière est portée à chaque époque revisitée dans le show, avec le même soin que portait Elvis à ses propres tenues de scène qu’il affectionnait tout particulièrement et qui furent une partie importante de ses spectacles. Soutenue par des musiciens hors paire, reproduisant la musique du King dans toutes ses nuances, One Night of Elvis retrouve la sonorité unique du groupe original d’Elvis Presley tout au long de sa carrière.

Venez découvrir une reconstitution bluffante de l’univers musical du King, livrée dans son écrin d’origine avec passion et authenticité.

Revivez en live les plus grands succès comme « Don’t be Cruel », « Love me tender », « Blue Suede Shoes », « That’s Alright (Mama)», «Jailhouse Rock» et bien d’autres dans cette performance magistrale de deux heures. Une soirée inoubliable avec Elvis sur scène à réserver dès à présent. BILLETTERIE ET RÉSERVATION : Le jeudi 6 avril à 20h Salle Pleyel – 252 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris. En ligne : www.sallepleyel.com ou sur le site de Richard Walter Productions Par téléphone : 01 76 49 43 13

Tarifs : de 35 à 75 euros