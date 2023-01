Chiruran, le onzième tome – Ed. Mangetsu

Le shônen Chiruran se poursuit, avec ce onzième tome, paru aux éditons Mangetsu, en décembre 2022. Un manga de Shinya Umemura et Eiji Hashimoto dans lequel on découvre les aventures des membres du Shinsen Gumi, guerriers charismatiques, dans une fresque historique.

Shinpachi Nagakura est face à un homme surpuissance. Les muscles de son adversaire se décuplent… Le guerrier n’en croit pas ses yeux. L’homme surpuissant sort un sabre, le combat commence. Shinpachi Nagakura tombe à terre. Son adversaire sait qu’il a fait exprès de se jeter par terre, pour le couper dans son élan. De son côté, le membre du Shinen Gumi se demande d’où vient la force prodigieuse de son ennemi, car il a failli lui bousiller son gant. Mais l’autre le cherche expliquant qu’il peut lui montrer ce que ça donne, lorsqu’il ne retient pas sa force ! Shinpachi Nagakura n’en revient pas, il demande réellement s’il a retenu sa force… Mais le guerrier reste déterminé, même s’il avoue que son adversaire possède une force phénoménale. Ses sabres sont, d’ailleurs, plus menaçants qu’au début de leur combat.

Le manga présente quatre nouveaux chapitres, ainsi que d’un petit chapitre bonus. Le récit est toujours bien découpé et dynamique, avec ces scènes de combat incroyables. La tension se fait de plus en plus ressentir, tant les guerriers du Shinen Gumi ont de puissants ennemis à combattre. Les combats des différents personnages sont entrecoupés de flashbacks, permettant d’en savoir plus sur ces héros. L’action s’enchaine pas mal dans ce nouveau tome, qui présente plusieurs combats impressionnants et captivants. Les personnages charismatiques se dévoilent toujours plus, ce qui reste plaisant. Le dessin est également toujours aussi puissant et captivant, avec un trait énergique, précis et fluide.

La série Chiruran, des éditions Mangetsu, se poursuit avec ce onzième tome, dans lequel les combats sont toujours plus impressionnants. Les guerriers de Shinsen Gumi doivent affronter les démons du Mito Tengu-to, offrant un récit plein de suspense.

