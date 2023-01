Macingo, la société de transport qui répond à toutes vos problématiques

Que l’on soit un professionnel ou un particulier on s’est forcément déjà retrouvé confronté à la nécessité de faire appel à une société de transport. Que ce soit d’ailleurs pour un simple déménagement ou pour le transport de marchandises un peu plus particulières. Le problème au bout reste le même, on se heurte à trouver une entreprise qui soit à la fois sérieuse, disponible et abordable. Il peut donc s’en suivre des heures et des heures de recherches sur le net pour trouver la société de transport qui répondra à vos attentes

Et si on vous disait que nous avons une solution à vous proposer pour oublier toutes ces contraintes ? Nous vous recommandons fortement de vous renseigner sur la société de transport Macingo.

Qui sont-ils et pourquoi je n’en ai jamais entendu parler ?

Si ce nom ne vous disait rien jusqu’à présent, cela peut s’expliquer par le fait que Macingo est avant une société de transport italienne. Il s’agit plus précisément d’une société qui sert de plateforme et d’intermédiaire entre les clients et les sociétés de transport et c’est ainsi qu’elle couvre 95% du territoire national italien.

En quelques chiffres Macingo c’est plus de 1000 entreprises de transport pour le compte de tiers qui sont à la fois vérifiées et enregistrées. C’est plus de 4000 moyens de livraison recensés dont des camions porte-voitures et des véhicules habilités pour le respect de la chaîne du froid. Mais Macingo c’est avant tout un taux de satisfaction de la clientèle supérieur à 95%.

S’ils apparaissent à présent c’est parce que le succès qu’ils ont rencontré en Italie, ils cherchent à le proposer à l’international et notamment en Espagne et en France. Leur crédo est de trouver la meilleure solution au meilleur prix pour déplacer tous vos biens. On en trouve la trace même dans le nom de l’entreprise puisque Macingo est la contraction de deux mots anglais : Match and Go. L’ADN de la société est de mettre en accord la demande d’un client avec la société de transport qui lui correspondra le plus.

D’accord mais ça marche comment ?

Le but de Macingo est de vous faciliter la tâche et de vous offrir la plus grande offre possible. Ainsi, quelle que soit votre demande, vous allez y trouver une réponse. Qu’il s’agisse du transport de voitures, de motos ou même de bateaux. Mais également pour les déménagements qu’il s’agisse de meuble ou de déménagements complets d’ailleurs. L’offre de Macingo ne s’arrête pas là car vous allez pouvoir faire appel à eux afin de trouver une société de transports pour des biens particuliers comme du bétail, des produits industriels ou des matériaux de construction pour le bâtiment.

Tout le fonctionnement de la plateforme est fait pour vous faciliter la vie. Vous avez besoin de faire une société de transport ? Aucun souci, il vous suffit de vous connecter au site de Macingo. La première étape va être de rentrer avec précision de votre demande sur la plateforme. Soit, votre catégorie de bien à transporter puis le date d’enlèvement et de livraison. Plus vous allez être précis, plus il sera facile de vous fournir un devis adapté.

A partir de ce moment vous n’allez avoir plus qu’une seule chose à faire et c’est vous détendre. Macingo va s’occuper d’absolument tout en brassant votre demande avec la société de transport qui vous conviendra le mieux. Vous allez recevoir gratuitement plusieurs devis et il ne vous reste plus que votre choix à faire.

Pour la suite Macingo vous mettra en contact avec le transporteur qui s’occupera de vous. Ainsi vos marchandises seront transportées en vous permettant de garder l’esprit tranquille.

Quels sont les avantages de Macingo ?

Nous vous avons déjà évoqué un peu plus haut mais la première des choses à savoir est que les devis sur Macingo sont entièrement gratuits. Cela veut dire que vous pouvez très bien déposer une demande sur le site, consultez les devis et au final ne rien choisir sans n’avoir rien payé du tout.

Sur les devis justement, Macingo s’engage à les négocier pour vous et à vous offrir l’offre la moins chère en économisant jusqu’à 80% par rapport au devis de n’importe quelle entreprise si vous aviez entrepris les démarches par vous même.

On vous certifie aussi le sérieux et la sécurité du transport de vos marchandises. Comment et pourquoi ? Parce que tous les transporteurs qui veulent rejoindre l’offre et intégrer la plateforme de Macingo vont devoir faire patte blanche. Cela veut dire, vérification de l’identité de la société de transport, obligation de fournir le code d’inscription au registre de transport pour le compte de tiers, dûment vérifié par le personnel. Mais ce n’est pas seulement la société qui doit être irréprochable, les livreurs également en fournissant copie de la carte d’identité, carte grise et assurance du véhicule.

Vous l’aurez compris, avec Macingo vous ne pouvez pas mieux trouver à qui confier vos biens en gardant l’esprit serein.