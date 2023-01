Le CannaBiDiol (CBD) remporte une victoire juridique sans précédent en France !

Après plus de sept années de combats juridiques entre les producteurs et l’État français : le conseil d’État tranche en reconnaissant la fleur de chanvre ainsi que toute la règlementation sur le CBD légale ! Une décision qui est reçue par tous les acteurs de la filière légale du cannabis légal comme une véritable bouffée d’oxygène.

Quand le Conseil d’État valide des années d’efforts et de qualité de la part de la filière CBD

Le CannaBidiol respectant la dose maximale de THC ainsi que les innombrables produits dérivés étaient conçus depuis des années dans l’hexagone, avec un très exigeant cahier des charges afin de toujours rester dans les clous de la règlementation. Filière d’excellence en Europe et à travers le monde, dotée d’un excellent côté Recherche et Développement par tous les acteurs du CBD français : la production de CBD et ses différentes applications en produits à base de CannaBiDiol étaient déjà largement reconnues sur le territoire et en dehors de nos frontières. Avec cette reconnaissance de la part du Conseil d’État : il s’agit de décennies de travail qualitatif en amont qui se voit désormais officiellement reconnaître, comme un genre de récompense générale pour le travail de fond fourni depuis toujours.

Avec ce véritable coup d’éclat, la filière CBD va pouvoir continuer de se concentrer sur ce qu’elle sait faire de mieux : innover, produire de la qualité, diversifier ses gammes de produits et les proposer aux consommateurs. Ces derniers devraient d’ailleurs recevoir cette nouvelle comme une formidable preuve de qualité des produits à base de CBD en France. Ce qui risque de permettre de totalement relâcher le marché, avec moins de crispation de la part des producteurs et travailler beaucoup plus sereinement, sans avoir d’épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Cette victoire historique dans l’univers du CBD français fera date et créera forcément un avant / un après, grâce à la validation de la règlementation du CBD au sein des textes de lois français.

Relâchement des exigences demandées aux producteurs, mais pas de la qualité

Le Conseil d’État supprime tout simplement la très grande rigidité d’obligations d’exigences extrêmes qui pesait sur les producteurs de toute la filiale CBD dans l’hexagone et rend légale la culture des fleurs de CBD en France. L’arrêté de l’État mis en place il y a tout juste un an se retrouve donc juridiquement supprimé. Avec cette validation de la part de la plus haute autorité française, c’est toute la filière du CBD qui va pouvoir travailler sans contrainte inutile, tout en gardant la même exigence concernant la qualité de sa production hexagonale.

Reste à patienter quant à l’éclaircissement de certains points de règlementation sur des points juridiques particuliers (à propos de l’autoproduction et de sa qualification). Mais aussi pour aider les policiers, avec une clarification sur les contrôles que l’État leur demande de faire, avec un possible aménagement par rapport aux tests salivaires de Police. Une chose est sûre : cette décision vient graver dans le marbre le travail de fond de toute la filière française, en reconnaissant son travail rigoureux et d’excellence.