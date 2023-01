Une Vie Sur Mesure au Palais des Glaces

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement… différent.

À mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante et nous prend par la main pour nous conter l’évolution de sa vie à travers son amour pour son instrument. Qu’importe les adultes violents, les camarades moqueurs, les professeurs exaspérés, tant qu’Adrien a la batterie à offrir en partage. A travers un regard pur que seuls les enfants sont capables de porter, sa vie n’est que rythme, et son monde qu’émerveillement.

Avec beaucoup de candeur et d’enthousiasme, il fait de son triste quotidien, une vie lumineuse gorgée de musiques. Le récit est aussi drôle que bouleversant.

“Une vie sur Mesure” a été plébiscitée par le public et par la presse.

RÉCOMPENSES :

2016 – Nomination au Meilleur Seul-en-Scène

2017 – Prix “Étoile du Parisien” dan la catégorie Meilleure pièce de Théâtre

2019 – Nomination au Prix Maeterlink de la critique (équivalent des Molières en Belgique)

2021 – Elu meilleur Seul-en-Scène du festival Off d’Avignon (unanimité)

SUR SCÈNE :

Auteur : Cédric Chapuis

Artiste : Pierre Martin-Bànos

Metteur en scène : Stéphane Batlle

