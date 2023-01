Partagez





Comédie absurde et hilarante, mise en scène signée Gwen Aduh (les Faux British), La chienne des Baskerville a été adaptée par Gwen Aduh et Miren Pradier. Fusion de l’humour anglais et de la dérision à la française ! Foncez voir la Chienne des Baskerville sur la scène du 13e Art à partir du 5 avril 2023.

LA CHIENNE DES BASKERVILLE

À partir du 5 avril 2023

au 13e Art – Paris

Gwen Aduh et Miren Pradier, metteurs en scène et comédiens n’en sont pas à leur coup d’essai. Ils ont déjà mis en scène la pièce «Les Faux British», récompensée par le Molière de la Comédie 2016, et qui entame sa huitième année de représentation. Ils reviennent en force avec La Chienne des Baskerville.

SO BRITISH

Il était une fois une légende effroyable qui continue d’épouvanter les âmes les plus naïves.

Il était une fois la vengeance d’une bête terrifiante aux yeux rouges qui crachait du feu.

Il était une fois 5 comédiens qui incarneront les 15 personnages du célèbre roman de Conan Doyle et aussi un chien monstrueux et l’horrible tueur de scream et aussi peut-être d’autres personnages.

Il était une fois une comédie absurde à l’humour anglais écrite par des français.

Il était une fois la chienne des Baskerville.

Avec :

Dominique Bastien, Henri Costa, Jean-Baptiste Darosey, Hugues Duquesne, Mathilde Mery, Philippe Beau

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Du 5 avril au 9 juillet 2023

À Le 13e Art – Centre commercial Italie 2 – Paris XIIIe

Tarifs : de 32 à 54€

En ligne : www.ticketmaster.fr