Le Livre du thé de Kakuzō Okakura vient de paraître aux Editions IMHO. Cette œuvre de 1906, est un essai écrit initialement en anglais liant le rôle du théisme aux aspects esthétiques et culturels de la vie japonaise et protestant contre les caricatures occidentales de l’Orient.

Le livre

Écrit qui contribua grandement au rapprochement entre l’Orient et l’Occident, Le Livre du thé est un ouvrage intemporel qui offre une porte d’entrée vers la pensée asiatique. Dans cet essai à la fois esthétique et philosophique, Kakuzо̄ Okakura nous amène à penser notre rapport à la nature, au beau, aux autres, à la modernité à travers la voie du thé. Critique d’une occidentalisation effrénée, Le Livre du thé est un écho d’une époque révolue mais qui, pour autant, résonne toujours aussi fortement dans l’esprit des lecteurs qui pourront deviner des problématiques actuelles dans cet ouvrage de plus d’un siècle.

AVIS

“Le thé n’a ni l’arrogance du vin, ni l’amertume du café et encore moins l’innocence minaudière du cacao.” Le livre du thé nous apporte de nombreuses réflexions sur cette boisson séculaire, d’une manière esthétique, spirituelle et humoristique. La cérémonie du thé est un art très subtil, nécessitant délicatesse, précision et respect. Le titre peut être trompeur, car le livre ne parle pas beaucoup de cette boisson. Il est davantage un moyen de compréhension du confucianisme, du bouddhisme, du taoïsme et en général de la pensée japonaise.

Malgré tout, c’est un livre extrêmement intéressant tant par le style d’écriture que par les thèmes abordés. Alors, pourquoi ne pas découvrir ce texte, tout en dégustant un bon thé !