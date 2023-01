L’Orestie d’après l’oeuvre d’Eschyle du 4 au 19 janvier au théâtre Anthéa

Le théâtre Anthéa d’Antibes va débuter l’année avec la tragédie grecque. Du 4 au 19 janvier, le Collectif 8, troupe associée au théâtre, va s’emparer de la salle Pierre Vaneck avec sa nouvelle création, L’Orestie d’après l’oeuvre d’Eschyle, adaptée par Gaële Boghossian et mise en scène par Paulo Correia.

L‘Orestie, composée de trois tragédies (Agamemnon, Les Choéphores et les Euménides), est la seule trilogie du théâtre athénien qui soit parvenue jusqu’à nous. Représentée en 458 av J-C, elle remporte le premier prix aux Grandes Dionysies d’Athènes.

Après Le Comte de Monte-Cristo, le Collectif 8, troupe associée au théâtre Anthéa, s’empare de cette oeuvre monumentale pour en exalter la modernité grâce au métissage entre théâtre, arts visuels, création numérique et musicale. Ecrite il y a plusieurs siècles, l’Orestie traverse le temps. Universelle et intemporelle, elle parle des hommes et des femmes du XXIème siècle et nous invite à nous interroger sur les fondements de notre monde, de notre justice et de notre démocratie. C’est pour cela qu’elle fascine tant le Collectif 8. Pour Gaële Boghossian et Paulo Correia, “images scéniques, sons et magie virtuelle émergent de chaque mot, de chaque tableau […] Cette oeuvre d’une beauté magnétique synthétise l’essence même de notre recherche théâtrale où le politique et la figure du monstre s’entremêlent pour nous renvoyer à nous-mêmes.”

Adaptée par le Collectif 8, l’Orestie sera sans aucun doute un spectacle de grande envergure, mêlant le théâtre, les arts visuels, la création numérique et musicale.

Les représentations ont lieu mercredi 4, vendredi 6, samedi 7, mardi 10, mercredi 11, vendredi 13, samedi 14, mardi 17, mercredi 18 et vendredi 19.

Pour plus de renseignements et pour réserver : www.anthea-antibes.fr