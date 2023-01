Les spectacles à voir en janvier au TNN

Alors que 2022 vient de s’achever avec “Chat en Poche”, le théâtre National de Nice va démarrer en beauté 2023 avec une nouvelle création de Muriel Mayette-Holtz avec la troupe du TNN, « Les Fourberies de Scapin » dans la salle de la Cuisine.

Du 6 au 13 janvier, le public du TNN aura rendez-vous avec Molière et ses célèbres et intemporelles « Fourberies de Scapin », dans une mise en scène de Muriel Mayette-Holtz. Sur scène, cette dernière nous promet notamment une vieille 2CV et une pompe à essence. Voilà de quoi attiser notre curiosité !

Le 9 janvier, dans le cadre du rendez-vous mensuel des « Conversations intimes », Catherine Ceylac recevra le comédien Charles Berling.

Les 14 et 17 janvier, la salle des Franciscains accueillera un spectacle à destination du jeune public, primé aux Molières 2022 : « J’ai trop d’amis », écrit et mis en scène par David Lescot.

Les 19 et 20 janvier, la salle de la Cuisine servira d’écrin au cirque poétique de la Compagnie l’oubliée-Raphaëlle Boitel : « Ombres portées » va plonger les spectateurs dans un univers à la croisée du théâtre, de la danse, du cirque et du cinéma.

Enfin, du 26 au 28 janvier, toujours à la salle de la Cuisine, le mois s’achèvera avec « La Campagne » de Martin Crimp, dans une mise en scène de Sylvain Maurice. Isabelle Carré, Yannick Choirat et Manon Clavel formeront sur scène un mystérieux trio.

Pour plus de renseignements sur ces différents spectacles : www.tnn.fr