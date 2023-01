La petite meute – Une nouvelle série de romans pour enfants

La petite meute est une nouvelle série de romans, pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans, parue en octobre 2022, aux éditions Flammarion. Deux premiers tomes, intitulés Le secret d’Hannah et Mystères à l’Arctique, de Lucile Baratelli sont à découvrir.

Lucie supplie Théo de se dépêcher ! Il est presque trois heures, et ils devraient déjà être au club de chiens de traîneau l’Arctique. Théo sait pourtant que leur entraîneur, monsieur Barnes, déteste les retards. Lucie regarde sa montre et décide que si son ami n’est pas là dans cinq minutes, elle partira sans lui… Mais le jeune garçon arrive en courant et en s’excusant. Il avait entrepris la réparation d’un réveil, mais n’a pas vu le temps passer. Théo passionné de bricolage, oublie tout le reste lorsqu’il a un objet cassé entre les mains…

Hannah s’exécute lorsqu’on lui demande de se pencher. Ses mains agrippées au guidon, elle s’incline vers la gauche, pour accompagner le traîneau. Les patins dérapent un instant sur la neige, et finissent par se rétablir. Hannah pousse un soupir de soulagement. C’est la première fois, pour elle, qu’elle parvient à passer ce virage. Derrière elle, Théo et Lucie la suivent, sur un second traîneau. Ils accélèrent pour venir se placer à sa hauteur.

Les jeunes lecteurs sont invités à découvrir le club l’Arctique et ses jeunes membres, qui accueille une nouvelle recrue. Lucie et Théo font donc découvrir le club à Hannah. Entre secrets et mystères, les romans entremêlent l’amitié, la découverte, la bienveillance, l’écoute, l’amour des chiens et de la neige et l’aventure. Les récits sont bien posés, pour découvrir les personnages et l’environnement. L’univers est plaisant, les personnages attachants et les aventures assez captivantes. Quelques illustrations, de Mary-Gaël Tramon, accompagnent parfaitement les récits.

La petite meute est une nouvelle série de romans jeunesse, des éditions Flammarion. Deux premiers tomes prometteurs, qui présentent un club de chien de traîneau et trois jeunes amis passionnés. Les enfants vont vivre quelques aventures fabuleuses, entre solidarité, enquêtes et amitié.

Lien Amazon