Les Légendaires Résistance – Le sanctuaire de la mort

Le sanctuaire de la mort est le troisième tome de la série Les Légendaires Résistance, des éditions Delcourt jeunesse, paru en octobre 2023. Une bande dessinée de Patrick Sobral, Jenny et Alexis Coridun, qui présente Alysia de nouveau en danger…

Un jeune garçon est maltraité et tabassé par d’autres enfants. Bientôt, un elfe vient à son aide, repoussant tous les garnements. On devine, à travers cette entraide, une amitié naissante entre les deux êtres… Des années plus tard, le frère Zoltaran aide aux préparatifs de la grande parade de l’infinité. La statue de l’empereur Asmodée a été finie dans les temps et vient d’être placée. Il veut que tout soit parfait pour cette première célébration qu’ils organisent. Furieuse, la prêtresse Sydonis rappelle qu’elle est ravie que le frère Zoltaran s’investisse autant, mais elle n’a pas besoin qu’on lui remémore l’importance de cette célébration. Le frère Zoltaran s’excuse, mais se sent humilier devant tout le monde. Un peu plus tard, Sydonis rentre dans ses appartements en furie. Elle maudit le frère Tobiaz. En effet, depuis qu’il sait qu’elle fait partie de la Résistance, il la fait surveiller constamment…

La Résistance se poursuit pour les héros. Shain et Cochino qui ont conduit Am’lyn jusqu’à la prêtresse Sydonis, vont devoir rester un peu plus longtemps que prévu. En effet, les plans ont changé et les héros vont devoir ruser, pour tenter de s’en sortir vivant ! D’un autre côté, Amy, Nadia et Aidan poursuivent leur chemin, tenant de fuir, sans réellement savoir où aller. La bande dessinée reste bien découpée et rythmée, offrant des réponses, toujours des questionnements, de l’action et de l’humour. Quelques flashbacks invitent également à mieux comprendre certains personnages, apportant une réelle dynamique à la lecture. Les évènements s’enchaînent, offrant son lot de rebondissements, de combats, de surprises, d’épreuves de force… Le dessin reste très plaisant, un brin manga. Le trait dynamique et expressif, ainsi que le découpage efficace, plaît toujours autant.

