Le monstre des couleurs – Docteur en émotions

Le monstre des couleurs revient dans un nouvel album intitulé Docteur en émotions, paru aux éditions Glénat jeunesse, en octobre 2023. Un livre sensible, d’Anna Llenas, que les jeunes lecteurs peuvent s’approprier, avec des conseils pour les soucis de la vie quotidienne.

Aujourd’hui Nuna ne se sent pas bien, elle est confuse, troublée… La jeune fille ne sait pas trop ce qui lui arrive. Elle décide donc d’aller voir le Monstre des couleurs devenu docteur. Le monstre aide à soigner les émotions, surtout celles qui ont tellement grossi qu’elles sont difficiles à digérer. Après les salutations, Nuna explique qu’elle ne sait pas ce qui lui arrive, mais elle sait qu’elle ne va pas bien ! Elle continue, affirmant que la veille on lui a demandé de faire quelque chose qu’elle ne voulait pas faire. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a fini par dire oui. Maintenant, elle traîne une sensation très étrange et désagréable.

Avec l’aide du docteur des émotions, Nuna va tenter de faire s’en aller de cette drôle de sensation bizarre. Pour cela, elle va devoir répondre à des questions, ouvrir la mallette de régulation émotionnelle, et y choisir quelques remèdes. Le récit est bien posé, pour que les jeunes lecteurs puissent comprendre la détresse de l’héroïne. Ensuite, tout le déroulement pour aller mieux, petit à petit se fait. Un cheminement qui prend du temps, que les enfants peuvent aussi reproduire. Des activités récréatives, pour penser à autre chose et aller de l’avant. Le récit est un brin psychologique, mais le texte reste adapté aux enfants. Le livre se complète avec l’idée de créer soi-même sa mallette de régulation émotionnelle et des témoignages, conseils. Le graphisme reste original et captivant, entre dessin et collage.

Le monstre des couleurs revient aux éditions Glénat jeunesse, dans le livre intitulé Docteur en émotions. Un bel album aussi captivant qu’intéressant, proposant de découvrir une histoire sensible, entre conseils et remèdes, pour pouvoir faire face aux tracas du quotidien.

