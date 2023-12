Skull and Bones Savage storm est un récit complet, de John Jackson Miller, James Mishler et Christian Rosado, paru aux éditions Black River, en octobre 2023. Un album qui propose de découvrir l’univers immersif et captivant du prochain jeu de pirates d’Ubisoft.

La mer appartient à tous, personne ne peut s’approprier l’océan. Cependant, après bien des années, beaucoup de ceux qui parcourent l’Océan Indien pensent différemment. Sur les eaux, leur parole fait loi. Lorsque la loi est bafouée, ils passent à l’action ! Ainsi, deux navires arrivent bientôt l’un à côté de l’autre. L’un s’apprête à attaquer, l’autre essaie de riposter. Un bateau de marchandises est attaqué par John Scurlock. Il reçoit un premier boulet. Sur le navire marchand, Monsieur Hubble tente de faire attention à Maria, il la bouscule un peu, lui rappelant que cette première mission pourrait être sa dernière ! La jeune femme demande ce qui se passe. Monsieur Hubble explique que le capitaine Craddock a navigué le Sylvia trop en amont du vent. Il ajoute qu’ils ont perdu de vue leur escorte… Ils doivent donc se confronter à des pirates, qui semblent bien déterminés !

Alors que les deux navires bataillent, un typhon arrive ! Les bateaux doivent accoster au plus vite, sur une île non loin de là. Certains marins se jettent même à la mer. Le typhon redistribue les cartes… Le récit original et haletant présente un huis clos de marins et pirates, sur une île. Des tensions, des manigances, des combats, pour la liberté et un trésor, rythment ainsi la bande dessinée, pleine de rebondissements. Entre mystère et dangers, les personnages se révèlent petit à petit, dans cet univers immersif, du prochain jeu de pirates d’Ubisoft. Les compétences de chacun, comme la sauvagerie d’autres, vont devoir faire alliance, pour tenter de se tirer d’un très mauvais pas… Le récit présente un univers impitoyable, où les pirates osent tout, même lorsqu’un typhon dévastateur apparaît. Le dessin est plaisant, dynamique et structuré, offrant un univers très énergique.

Skull and Bones Savage storm est un récit complet, des éditions Black River, qui propose de découvrir l’univers captivant du prochain jeu de pirates d’Ubisoft. Un album haletant, entre mystère et danger, alliance et combat, pour la liberté et un trésor !

