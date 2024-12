Alessia – Ed. Delcourt

Alessia est un récit complet, de Zidrou et David Merveille, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2024. Une bande dessinée mélancolique, qui propose de suivre un peintre, de retour à Capri, pour retrouver son amour, ses inspirations, des souvenirs…

Un ferry arrive bientôt. Au débarquement, un homme attend un autre, avec une affiche demandant le signor Cactus. Le chauffeur demande s’il prend sa mallette, mais l’homme préfère garder avec lui son chevalet, ses gouaches et ses pinceaux. En effet, si monsieur Cactus a une inspiration soudaine… Dans la voiture, les deux hommes échangent quelques banalités. Riccardo arrive bientôt à une villa, où il va embrasser une femme, Marchesa. Celle-ci réplique qu’il pique ! Lui, constate qu’elle lit toujours les œuvres de Liam Connor. Là encore, ils échangent quelques banalités. La femme lui offre un verre, avant d’expliquer qu’elle a préféré envoyer un taxi. Elle n’a plus de chauffeur, ni de voiture, car les temps sont durs et elle a dû faire des choix. Aussi, elle a préféré réparer la toiture de la chapelle, pour ne pas se fâcher avec le bon Dieu, surtout à son âge !

Le récit présente un peintre, revenu à Capri, pour retrouver l’inspiration, car il va bientôt devoir faire une exposition. Il espérait retrouver son amour, mais celle-ci semble le fuir. Alors, il reste quelques temps auprès d’une amante, qui a vieilli, et d’un jeune homme qu’il vient de rencontrer. La bande dessinée est surtout mélancolique, parfois poétique, avec quelques références. Sa rencontre avec un jeune homme apporte de la fraîcheur à l’album, proposant une autre vision de la vie. La nostalgie, les amours, les souvenirs rythment ce récit curieux, plaisant, plutôt doux. Il n’y a pas de rebondissements, l’ensemble reste peu passionnant, avec la contemplation de la vie qui passe, laissant quelques amertumes. Le dessin reste simple également, avec la couleur verte qui vient marquer les esprits et cet homme cactus.

Alessia est un album particulier, un récit complet des éditions Delcourt. Une histoire empreinte de mélancolie, qui propose de suivre le retour d’un peintre à Capri, entre nostalgie, souvenirs, amours, temps qui passe, jeunesse, rencontre, art, vie…