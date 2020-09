Harry Potter – Mes créations en stickers : Poudlard

La collection Harry Potter, des éditions 404, se complète avec ce nouvel ouvrage, Mes créations en stickers : Poudlard, paru en juillet 2020. Un livre souple qui invite les enfants à créer d’adorables scènes, avec des stickers, tirées de l’univers Harry Potter.

Le cahier propose une dizaine de scènes inspirées des films Harry Potter, à recréer avec l’aide de plus de 700 stickers. Une introduction explique aux enfants que parfois le monde des sorciers peut s’avérer compliquer. Pour jeter un sortilège, il faut prononcer correctement son sort, sinon, il peut se passer d’étranges choses, comme pour Seamus Finnigan, Hermione Granger, ou encore Harry Potter. Aussi, dans le livre souple, il y a des images qui ont été mélangées, dérangées, et il va falloir les remettre en place, en collant des stickers numérotés, sur les numéros inscrits sur la scène.

Ainsi, à chaque double page, les enfants et fans vont pouvoir retrouver une illustration avec un encadré, présentant la scène cachée, à commencer par le Poudlard Express. Les bambins sont invités à utiliser les stickers de la page 25 pour compléter l’image. Le principe est simple, pour chaque page avec un dessin mélangé, correspond une autre page avec des stickers numérotés à trouver et à coller sur les mêmes numéros de la page correspondante, afin de recréer l’univers d’Harry Potter, à travers, notamment, le Poudlard Express, le blason de l’école, le directeur de l’école, le courageux Ron, Ginny et Harry qui font du Quidditch…

Il y a plein de scènes à découvrir et des surprises à retrouver, à travers des personnages, symboles et objets incontournables de l’univers des films Harry Potter à recréer avec l’aide des stickers numérotés. L’activité est plaisante, demandant de la logique et de la précision, pour coller correctement les autocollants à leur place et pour créer de superbes scènes.

Mes créations en stickers : Poudlard est un livre souple, paru aux éditions 404, qui propose aux enfants de retrouver l’univers magique et fantastique d’Harry Potter à travers des scènes à recréer, avec l’aide de stickers numérotés.