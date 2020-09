Coucou, la collection amusante à manipuler, des éditions Gründ

Coucou est une nouvelle collection des éditions Gründ, qui débute avec ces deux premiers petits livres carrés, d’Ingela Arrhenius, adaptés aux mains de tout-jeunes lecteurs. Ferme et Soleil sont parus en juillet 2020 et proposent des tirettes et volets à manipuler, pour une découverte fascinante.

Dès la couverte, les tout-jeunes lecteurs vont pouvoir faire glisser une tirette ou tourner une roue, pour découvrir une abeille au-dessus de la vache, ou pour faire tourner les rayons de l’astre souriant. A chaque page, une nouvelle illustration et une animation sont à découvrir, pour s’amuser, mais aussi pour apprendre de nouveaux mots et de nouvelles choses, afin de s’enrichir. La faune, la flore, le matériel, autour de la ferme et des vacances au bord de la mer sont donc à retrouver, dans ces deux jolis albums colorés.

Les livres, aux pages rigides et épaisses, sont faciles à prendre en main, pour les tout-jeunes lecteurs. Ils sont colorés, avec un graphisme simple, néanmoins efficace et souriant. Les animations sont plaisantes, apportant un rythme à la découverte, tout comme la répétition du mot « coucou », au fil des pages. Comme un imagier, les livres invitent également les enfants à découvrir et à apprendre du vocabulaire, en associant une image à un mot. Des choses se cachent et ressortent grâce à l’animation, afin de faire des découvertes surprenantes et amusantes. Aussi, une surprise et un miroir attendent les tout-jeunes lecteurs, à la fin de l’ouvrage, pour un étonnement plaisant. Un jeu de cache-cache, qui amusera les tout-petits, et cela jusqu’au quatrième de couverture !

Coucou Ferme et Coucou Soleil sont deux nouveaux livres animés, tout en carton, des éditions Gründ, qui proposent des tirettes, des volets et des roues à manipuler, pour découvrir deux univers fascinants, mais aussi amusants, permettant également d’enrichir son vocabulaire.