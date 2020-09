Deux nouveaux titres pour la collection Cajole-moi

La collection Cajole-moi, des éditions Langue au chat, se complète avec deux nouveaux petits livres Les bébés et leurs mamans et Les bébés dans l’eau, parus en juillet 2020. Des ouvrages à toucher, de Maëlle Cheval, qui proposent aussi de découvrir les animaux du monde.

Dès la couverture, les tout-jeunes lecteurs s’amusent déjà à toucher et cajoler les animaux présentés, avec l’aide d’un trou, pour retrouver ces mêmes animaux, sur la première double page. Une maman gorille et son bébé, ou un bébé otarie, sont à découvrir. Un texte accompagne l’illustration, en deux phrases, trois ou quatre lignes pour présenter la scène, les faits et gestes et les animaux, afin de les nommer et de les reconnaître, au fur et à mesure des lectures.

Ainsi à chaque double page, les tout-jeunes lecteurs, vont pouvoir découvrir un bébé et leurs mamans, dans le premier livre et un bébé dans le second. Un texte court et simple, accompagne et décrit l’illustration, pour les enfants, afin qu’ils puissent reconnaître les animaux présentés, pour les nommer, suite aux différentes lectures. Les bambins vont surtout caresser et cajoler tous ces animaux, avec ces textures et matières à palper, pour développer le sens du toucher. Une première découverte du monde animal, à travers les tout-petits, qui s’avère attendrissante et bienfaisante, développant ainsi le toucher, mais aussi le vocabulaire et le langage. Les livres sont petits, faciles à prendre en mains, avec les coins arrondis et les pages rigides, cartonnées. Le dessin est simple, doux, rond et coloré, offrant un bel univers à découvrir, pour les tout-jeunes lecteurs.

Les bébés et leurs mamans et Les bébés dans l’eau sont deux nouveaux titres de la collection Cajole-moi, des éditions Langue au chat, à découvrir, pour faire la découverte du monde animal, tout en s’amusant à toucher, caresser et à enrichir son langage et son vocabulaire.